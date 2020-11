MA GUARDA CHE BELL'UCCELLO! - LE SPETTACOLARI IMMAGINI PREMIATE AL CONCORSO DELLA “ROYAL SOCIETY FOR THE PROTECTION OF BIRDS”: TRA GLI SCATTI PIÙ SORPRENDENTI C’È QUELLO DI UN PINGUINO SOLITARIO NELLE FALKLAND CIRCONDATO DA PULCINI E UN ENORME AVVOLTOIO CON LE ALI SPALANCATE A CACCIA DELLA SUA PREDA – MA IL PRIMO PREMIO È ANDATO ALL’IMMAGINE DI UN MARTIN PESCATORE CHE…

DAGONEWS

le foto premiate dalla royal society for protection of birds 15

Le spettacolari immagini presentate al concorso internazionale della “Royal Society for the Protection of Birds”: il concorso, che premia le più belle immagini sul mondo degli uccelli, ha premiato il fotografo Ravi Parvatharaju che ha battuto partecipanti di tutto il mondo con la sua foto di un martin pescatore che cerca di nutrire i suoi due piccoli. Tra gli scatti più belli quelli di un pinguino solitario nelle Falkland circondato da pulcini e un enorme avvoltoio con le ali aperte a caccia della sua preda

le foto premiate dalla royal society for protection of birds 3

Parvatharaju, 58 anni, consulente neonatologo presso l'Homerton Hospital di Londra est, che vive a Woodford Green, ha raccontato: «Ho scattato questa foto alla riserva naturale RSPB Rye Meads nell'Hertfordshire. È stato, e rimane ancora oggi, un momento magico e un'indimenticabile esperienza immerso nella natura che adoro».

