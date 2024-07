MA JOE BIDEN HA IL PARKINSON? - IL SOSPETTO E’ VENUTO DOPO CHE UN ESPERTO NELLA CURA DEL MORBO DI PARKINSON, IL DOTTOR KEVIN CANNARD, HA VISITATO LA CASA BIANCA OTTO VOLTE NEGLI ULTIMI OTTO MESI - LA PORTAVOCE DELLA CASA BIANCA HA PRECISATO CHE IL PRESIDENTE NON E' SOTTO TRATTAMENTO PER LA MALATTIA, AGGIUNGENDO DI NON POTER CONFERMARE PERCHE' UNO SPECIALISTA DEL PARKINSON ABBIA INCONTRATO IL MEDICO DELLA CASA BIANCA ALL'INIZIO DI QUEST'ANNO. E HA SPIEGATO LA MANCATA DIFFUSIONE INTEGRALE DEI REFERTI MEDICI DELLE VISITE DEL PRESIDENTE (ANCHE CON DUE NEUROLOGI) PER "PROTEGGERE LA PRIVACY"

(ANSA) - NEW YORK, 08 LUG - Un esperto di Parkinson ha visitato la Casa Bianca otto volte negli ultimi otto mesi. Lo riporta il New York Times, sottolineando che non è chiaro se Kevin Cannard, medico del Walter Reed National Military Medical Center, si è recato alla Casa Bianca per il presidente o per altri incontri con lo staff medico. "Molti specialisti del Walter Reed visitano la Casa Bianca per occuparsi del personale che vi lavora", ha detto il portavoce della Casa Bianca Andrew Beats.

CASA BIANCA, BIDEN NON E' SOTTO TRATTAMENTO PER PARKINSON

(ANSA) - WASHINGTON, 08 LUG - Joe Biden non e' sotto trattamento per il Parkinson: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre, aggiungendo di non poter confermare perche' uno specialista del Parkinson abbia incontrato il medico della Casa Bianca all'inizio di quest'anno. E ha spiegato la mancata diffusione integrale dei referti medici delle visite del presidente (anche con due neurologi) con la necessita' di "proteggere la privacy".

