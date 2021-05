MA È LEI O NON È LEI? - UNA IRRICONOSCIBILE MONICA BELLUCCI SI COLLEGA CON IL QUIRINALE PER LA CERIMONIA DI CONSEGNA DEI DAVID DI DONATELLO - PER ESIGENZE DI SCENA, L’ATTRICE SI PRESENTA CON UNA CHIOMA BIONDO CENERE E FINISCE PER ESSERE PERCULATA DA GEPPI CUCCIARI: “RINGRAZIAMO IVANA SPAGNA CHE SEGUO DAI TEMPI DI ‘EASY LADY’…” - VIDEO

non riesco a smettere di ridere! Geppi Cucciari è geniale. #daviddidonatello pic.twitter.com/e1pvEiDLR1 — Francesco Canino (@fraversion) May 11, 2021

Da "www.liberoquotidiano.it"

monica bellucci in versione bionda 3

Una irriconoscibile Monica Bellucci si collega direttamente con il Quirinale per la cerimonia di consegna dei prestigiosi David di Donatello, "gli Oscar" del cinema italiano. La 56enne attrice, icona di bellezza italiana diventata un mito in Francia e nel resto del mondo, si è presentata con un look decisamente insolito: capelli lunghi e biondo cenere, ben lontani dalla chioma corvina che l'ha sempre contraddistinta.

geppi cucciari 2

Nessuna "svolta", però, solo lavoro. La Bellucci è infatti a Sofia, sul set del film La befana vien di notte - Le origini, diretto dalla regista Paola Randi. "Saluto e ringrazio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'Accademia del cinema italiano, sono molto felice e onorata di ricevere il David speciale, è per me uno splendido riconoscimento. Un grande abbraccio a tutti i candidati di questa edizione, speriamo che l'arte ritrovi il suo soffio vitale. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di umanità, poesia, e bellezza".

monica bellucci in versione bionda 2

"Non dico niente, non dico niente", ha commentato la presentatrice della serata Geppi Cucciari, con la solita sardonica ironia. "Ringraziamo Ivana Spagna che seguo dai tempi di Easy Lady". In platea cala il gelo, e anche l'applauso del presidente Mattarella, alle parole della Bellucci, sembrava piuttosto "perplesso".

geppi cucciari 3 sergio mattarella 2

