Estratto dell’articolo di Eleonora di Nonno per www.fanpage.it

"The Substance è reale". Una frase che rimbalza in queste ore sui social, dove gli utenti hanno accolto con stupore il nuovo look sfoggiato da Donatella Versace sul red carpet del musical Il Diavolo veste Prada. Per "sostanza", infatti, si fa riferimento ad un siero che nel film che vede protagonista Demi Moore riesce a creare una versione "più giovane, più bella, più perfetta" dell'attrice.

A commentare la sua immagine anche il Daily Mail, tabloid inglese che in passato aveva definito la stilista italiana come una "statua di cera umana e botox" e che adesso titola un articolo definendo la sua trasformazione come "il più grande miglioramento della storia".

"La trasformazione di Donatella Versace ha a che fare con l'alchimia o la stregoneria". Ne sono convinti su X, dove in tanti non riescono a trovare altra spiegazione alla nuova immagine di Donatella Versace. […]

A fare scalpore non è stato solamente il glow up di Donatella Versace, ultimamente anche Lindsy Lohan ha fatto parlare di sé per il cambiamento della sua immagine. L'attrice, star indiscussa delle rom com anni 2000, è tornata in scena con un aspetto sereno e con un volto disteso. […]

In tanti hanno fatto un confronto tra l'attrice di Mean Girls e l'icona di stile, avanzando l'ipotesi che dietro la loro metamorfosi ci sia la mano del "chirurgo plastico migliore in circolazione". […]

