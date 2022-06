18 giu 2022 12:13

MA ‘NDO VAI? A DUBAI! ARRESTATO IL NARCOTRAFFICANTE RAFFAELE MAURIELLO A DUBAI: È TRA I LATITANTI “DI MASSIMA PERICOLOSITÀ” - VERRÀ ESTRADATO IN ITALIA NEI PROSSIMI GIORNI. IL 16 AGOSTO DEL 2021 FU ARRESTATO IN ESECUZIONE DI DUE ORDINANZE EMESSE DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI NAPOLI PER DUE OMICIDI PLURIAGGRAVATI, COMMESSI NEL NAPOLETANO, E VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SULLE ARMI…