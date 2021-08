MA MARCELL JACOBS NON AVEVA DETTO CHE NON GLI INTERESSAVA LA POLITICA? E INVECE, GUARDA CASO SI SCOPRE CHE L’UOMO PIÙ VELOCE DEL MONDO, DOPO ESSERSI SFILATO CON UNO SPRINT DAL DIVENTARE UNA BANDIERA DELLO IUS SOLI, SEGUE UN UNICO POLITICO: IL CAPITONE MATTEO SALVINI CHE PARE SIA INORGOGLITO DALLA SCELTA – MA IL PROFILO INSTAGRAM SVELA ANCHE I GUSTI DI JACOBS: TRA LE PERSONE SEGUITE CI SONO IL PORNODIVO MAX FELICITAS, DAMIANO ER FAINA, BONAZZE DELL’EST E…

Marco Antonellis per "www.tpi.it"

MARCELL JACOBS

“Lo ius soli non mi interessa, non sono preparato su questo tema. Non voglio essere usato. Sono ignorante in materia, e francamente questa roba mi interessa il giusto. Sono tornato in Italia da poche ore e non ho letto nulla su questo argomento. Direi cose per accontentare o scontentare qualcuno. Faccio l’atleta. Voglio essere un simbolo per quello che faccio in pista”. Il doppio oro olimpico Marcell Jacobs, in una recente intervista, aveva tagliato corto sul tema dello ius soli che anima il dibattito politico. Forse troppo, per alcuni.

matteo salvini con la mascherine pannolino

Parole arrivate in seguito all’ennesimo scontro al calor bianco tra il segretario del PD Enrico Letta e quello della Lega Matteo Salvini. Per farla breve, Marcell Jacobs si staccò con uno sprint degno delle Olimpiadi dall’ennesima polemicuccia agostana (come dargli torto?).

Ma chi è l’unico politico seguito dall’uomo più veloce del mondo sui social? Guarda caso però è proprio il capitano leghista, come Tpi è in grado di mostrare in questa foto. Cosa che, a quanto si apprende da fonti di primo piano della Lega, ha reso non poco orgoglioso il leader leghista. Ora chissà cosa dirà Enrico Letta….

marcell jacobs seguito su instagram da matteo salvini marcell jacobs segue su instagram matteo salvini gli account seguiti su instagram da marcell jacobs 1 MARCELL JACOBS - MEME BY OSHO MARCELL JACOBS MARCELL JACOBS marcell jacobs accolto da star a fiumicino 4 marcell jacobs gli account seguiti su instagram da marcell jacobs 2