MA È LA METRO O UNA SCIOVIA? - A ROMA UNO SVALVOLATO È SALITO SULLA METROPOLITANA CON GLI SCI AI PIEDI E VESTITO COME SE DOVESSE SCENDERE DA UNA PISTA DI MONTAGNA - I PASSEGGERI ATTONITI HANNO FILMATO L'UOMO - I COMMENTI AL VIDEO PUBBLICATO SUI SOCIAL: "IMMAGINO LE BORSEGGIATRICI CONFUSE"; "QUANDO TI DICONO CHE È ARRIVATA 'LA NEVE' A VALLE AURELIA, MA CAPISCI MALE..."

Da www.ilmessaggero.it

uomo in tuta da sci sulla metro di roma 1

Il casco, la tuta, i guanti e persino gli sci. Non siamo in Trentino o in Val d’Aosta ma sulla metro A di Roma. È la scena che molte persone hanno potuto vedere nella capitale, dove un giovane, per motivi ignoti, ha girato per varie stazioni della metro di Roma vestito in completo da sci. Il video, pubblicato da Welcome to Favelas, è diventato subito virale.

uomo in tuta da sci sulla metro di roma 3 uomo in tuta da sci sulla metro di roma 4 uomo in tuta da sci sulla metro di roma 2