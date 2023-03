15 mar 2023 18:14

MA NON M'ELODIE! - "CHI" RIVELA IL REGALINO DI ANDREA IANNONE ALLA CANTANTE PER CELEBRARE I PRIMI SETTE MESI D'AMORE - LA POPSTAR HA RICEVUTO UNA SMART ELETTRICA DAL COMPAGNO (DOPO UN ANNO CHE LE REGALA, UN APPARTAMENTO?) - I DUE ORMAI FANNO COPPIA FISSA E CONVIVONO NELLA CASA DI LUI A LUGANO - IL MOTOCICLISTA LAVORA PER IL RITORNO IN PISTA: NEL 2024 SCADE LA SUA SQUALIFICA PER DOPING E QUALCHE GIORNO FA È STATO AVVISTATO A…