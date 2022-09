MA NON CE L’AVETE UNA TELEVISIONE? BLAKE LIVELY È DI NUOVO INCINTA. L’ATTRICE HA MOSTRATO LA PANZA SUL RED CARPET NEWYORKESE DEL “FORBES POWER WOMEN'S SUMMIT”: FASCIATA IN UN MINI DRESS LUCCICANTE E SU UN PAIO DI ZEPPE VERTIGINOSE, LA 35ENNE HA SFOGGIATO LA SUA LINEA INVIDIABILE POCHE ORE DOPO L’ANNUNCIO DEL MARITO CHE HA RIVELATO DI AVER SCOPERTO UN TUMORE GRAZIE A UNA SCOMMESSA. ORA LA COPPIA, INSIEME DAL 2012, SPERA SOLO CHE SIA MASCHIO…

Antonella Rossi per www.vanityfair.it

La notizia circolava in modo ufficioso già da qualche settimana, ma ora c'è la conferma: Blake Lively e Ryan Reynolds saranno di nuovo genitori. A fugare ogni dubbio sulla quarta gravidanza, la stessa attrice, sul red carpet newyorkese del Forbes Power Women's Summit, giunto al decimo anniversario.

Fasciata in un mini dress luccicante, la trentacinquenne ha mostrato felicissima il pancione già evidente, così come aveva fatto nel 2019, quando la terza gravidanza era stata svelata su un altro tappeto rosso, quello della première di Pokemon: Detective Pikachu. Nessuna informazione ulteriore, finora, è stata rivelata: la Lively e il marito, del resto, amano fare vita riservata, specie quando c'è di mezzo la famiglia.

Innamoratisi sul set di Lanterna Verde, nel 2010, sposati dal 2012, Blake Lively e Ryan Reynolds insieme hanno avuto tre figlie: James, 7 anni, Inez, 5, e Betty, 2. Chissà se in arrivo c'è un'altra bimba o se questa volta sarà un maschio. Certo è che ai due attori piacciono le famiglie numerose, come hanno spesso avuto modo di sottolineare, e che il tempo con i figli per loro ha sempre la priorità.

Solo nel dicembre 2021, nel corso di un'intervista a Linkedin News, Reynolds aveva annunciato un periodo di stop dal cinema, proprio per dedicarsi di più alla famiglia. «Ho recitato molto e non voglio perdere questo periodo con le mie figlie», le sue parole. «È il momento perfetto», aveva aggiunto l'attore, che oltre a voler essere un padre presente desidera una vita normale per le sue bambine.

«Io e Blake non abbiamo mai lavorato nelle stesso momento, quando lei girava un film io ero a casa e viceversa». Adesso che tutte e tre hanno iniziato la scuola, però, è più difficile organizzarsi in questo modo. «Ora hanno un programma piuttosto normale. Penso che sia importante per il loro sviluppo», aveva aggiunto. Chissà che il periodo sabbatico di papà non si prolunghi un po' ora che la famiglia si prepara a crescere.

