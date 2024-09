MA PUÒ UNA “SPIA” CINESE LAVORARE PER OLTRE QUINDICI ANNI AL FIANCO DI GOVERNATORI E POLITICI DI UN ALTRO PAESE? NEGLI STATI UNITI SÌ! – LINDA SUN, UN'AGENTE DI INFLUENZA AL SERVIZIO DEI CINESI, È STATA PRIMA ASSISTENTE DI ANDREW CUOMO E POI COME CAPO STAFF DI KATHY HOCHUL, ATTUALE GOVERNATRICE DELLO STATO DI NEW YORK – LEI RICEVEVA SOLDI E FAVORI DAI CINESI E, NEL FRATTEMPO, INFLUENZAVA I SUOI CAPI: PER GLI INQUIRENTI LA CONSIGLIERA SI È ADOPERATA PER BLOCCARE CONTATTI TRA I GOVERNATORI E TAIWAN, HA IMPEDITO PRESE DI POSIZIONI CRITICHE SULLA REPRESSIONE DEGLI UIGURI E…

Estratto dell'articolo di Guido Olimpo per www.corriere.it

linda sun e il marito 2

Linda Sun più che una spia sembra un'agente di influenza al servizio dei cinesi, in grado di condizionare le decisioni dei suoi superiori: i governatori di New York. Prima ha lavorato come assistente di Andrew Cuomo e poi al fianco di Kathy Hochul quando ha assunto l’importante carica, diventandone la vice capo staff. Una missione ben retribuita – secondo l’accusa federale – da Pechino che l’ha ricompensata con viaggi, biglietti per spettacoli, un impiego per il cugino e molti altri «doni». Un patto milionario che le ha permesso di vivere nel lusso.

kathy hochul

Linda, ora incriminata insieme al marito Christopher, nel corso del tempo ha potuto comprare una casa da 4 milioni di dollari, un lussuoso appartamento sul lungomare di Honolulu (Hawaii), una Ferrari. Tutto grazie, sempre in base agli addebiti della Procura di Brooklyn, ai presunti finanziamenti occulti da parte della Cina […]

Secondo gli inquirenti la consigliera, rimasta in servizio per 15 anni, si è adoperata per bloccare contatti tra i governatori e Taiwan, ha impedito prese di posizioni critiche sulla repressione degli uiguri da parte della Repubblica popolare, ha cercato di favorire in ogni modo i «committenti», ha «protetto» interessi cinesi durante l’emergenza del Covid.

linda sun 2

Per alcuni la sua azione è stata a volte sfrontata, senza mostrare troppa prudenza ma inspiegabilmente non ha sollevato interrogativi almeno fino al 2023 quando hanno deciso di licenziarla perché finalmente hanno scoperto la sua condotta fuori dalle regole, agli ordini di una potenza straniera.

La coppia è stata arrestata ma rimessa in libertà dopo il versamento di una cauzione. Un milione e mezzo di dollari per lei, 500 mila dollari per il marito.

linda sun e il marito 1 linda sun 1