28 feb 2022 17:24

MA QUALE VIZIO, LA CANNABIS SERVE AI MALATI - CRESCE LA DOMANDA DI MARIJUANA TERAPEUTICA - I MEDICI ITALIANI NE PRESCRIVONO SEMPRE DI PIÙ E IN QUATTRO ANNI IL CONSUMO È QUASI QUADRUPLICATO: NEL 2017 I CHILI ERANO 351, L'ANNO SCORSO SONO STATI 1.271 - IL PROBLEMA È CHE LA PRODUZIONE È AFFIDATA ALL'ISTITUTO FARMACEUTICO MILITARE DI FIRENZE, CHE NON RIESCE A STARE DIETRO ALLE RICHIESTE. E ORA SI FANNO AVANTI ANCHE I PRIVATI PER PRODURLA...