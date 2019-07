DAGONEWS

Feste selvagge, donne nude e orge. Tutti gli uomini vorrebbero poter trascorrere almeno un’ora nella Candy Shop Mansion di Travers Beynon. Ma se in molti sono convinti che la casa australiana del magnate del tabacco sia un luogo di perdizione, a sfatare il mito di ciò che accade nella mega villa c’è una ex Candy Shop Girl che racconta cosa succede veramente.

Ashley, 22 anni, ha rivelato in un video di YouTube che i 10 giorni che ha trascorso con Travers e le sue fidanzate nel 2018 non erano affatto come lei si aspettava. Ashley, ex cameriera di Hooters dall'America, ha detto che è andata nel Queensland per vivere con Travers, sua moglie Taesha Beynon e le sue fidanzate.

Ashley, che è la nuora del rispettato giornalista Terry Willesee, ha dichiarato di aver passato le giornate in compagnia di altre donne mentre Travers era impegnato al lavoro. Ha rivelato che la routine quotidiana delle ragazze nella villa di Helensvale era sorprendentemente banale.

«Travers si sveglia presto e lavora in palestra e poi va al lavoro, torna a casa, mangia e poi tutti guardano un film o uno show televisivo - ha spiegato Ashley – Condividevamo un enorme letto, ma niente di più».

Ashley ha detto che le amiche di Travers aiutano in casa e c'è un programma di pulizia che tutti devono seguire. Le donne si occupano della cucina e prendono parte a sessioni di allenamento giornaliere per mantenersi in forma.

A causa del programma di lavoro di Travers, Ashley ha detto che spesso si sentiva "persa" e non sapeva cosa fare. «Passavo la giornata a guardare la tv o ad abbronzarmi. Facevo lunghe docce per ammazzare il tempo».

Ashley, inoltre, ha raccontato che le foto caricate nell'account Instagram di Candy Shop Mansion sono tutte accuratamente coreografate. Le feste “selvagge” a tarda notte sono in realtà messe in scena per far sembrare Travers l'ultimo dei playboy moderni.

Ashley ha spiegato: «L'assistente scende e dice ‘Devi essere pronto in questo momento perché faremo delle foto’. Così arriva questa fotografa e scattiamo un miliardo di foto». Tuttavia ci sono dei vantaggi a essere una Candy Shop Girl che includono feste, cene gratuite nei ristoranti locali sulla Gold Coast e viaggi sullo yacht privato di Travers. «Ogni fine settimana si fa una piccola festa. Quindi ti vesti bene e vai al piano di sotto, invitano le ragazze e tutti bevono e si divertono».

Ashley si è lasciat la Candy Shop Mansion alle spalle e ora è felicemente sposata con il rapper australiano Jesse 'Sunset' Willesee.

