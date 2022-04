MA QUANTE BOTTE HA PRESO JOHNNY DEPP DA AMBER HEARD? - IERI LA GUARDIA DEL CORPO DELL'ATTORE HA TESTIMONIATO DI AVER NOTATO FERITE E SEGNI SUL SUO VISO GIA' DURANTE LA LUNA DI MIELE - ALL'INIZIO "E' STATO BELLO VEDERE JOHNNY DI NUOVO FELICE. AMBER ERA ADORABILE, AFFASCINANTE E BUONA COME L'ORO" - POI "LEI HA INIZIATO A CAMBIARE: E' DIVENTATA PIU' ESIGENTE. VOLEVA PORTARE I PANTALONI IN QUESTA RELAZIONE E..." - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Luna di miele di Depp e Heard nel 2013

La guardia del corpo di Johnny Depp, che ha testimoniato ieri al processo per diffamazione in corso in Virginia, ha detto di aver notato ferite e segni sul viso dell'attore mentre il suo matrimonio con Amber Heard diventava sempre più instabile.

Malcolm Connolly ha preso posizione contro l’ex moglie di Depp, dicendo alla corte di aver visto il suo cliente passare dall'essere felice ad essere «tranquillo» mentre Heard diventava più «dominante» ed «esigente».

Testimoniando a distanza dal Regno Unito, Connolly, che ha iniziato a lavorare come sicurezza personale privata di Depp nel 2006, ha detto: «All'inizio [era] tutto amorevole. Tutto era fantastico. Era iniziato il periodo della luna di miele, e sì, è stato bello».

Luna di miele di Depp e Heard nel 2013, segni sul viso di Depp

«E' stato bello vedere Johnny di nuovo felice. Amber era adorabile, affascinante - come di solito è - e buona come l'oro». Ma Connolly, che si identifica come un "ufficiale di protezione", ha detto che poi le cose «hanno iniziato a cambiare» tra i due coniugi, che hanno iniziato a litigare più spesso.

«Amber ha iniziato a cambiare. Ha iniziato a diventare un po' più esuberante, esigente. Ho potuto vedere che Amber voleva indossare i pantaloni in questa relazione. Era abbastanza ovvio», ha detto. La guardia del corpo ha aggiunto che Heard «poteva diventare gelida perché le era caduto il cappello» e nel tempo ha assistito a Depp «diventare più tranquillo» mentre Amber «iniziava a diventare scontrosa».

Malcolm Connolly, guardia del corpo di Depp

Connolly ha ammesso di non aver mai visto alcuna violenza fisica tra i due, ma ha testimoniato che sentiva Depp e Heard litigare frequentemente. «Riuscivo a sentire Amber urlare. Riuscivo a sentire urla e grida», ha detto, aggiungendo che poteva «per lo più» sentire le urla di Heard e che la coppia litigava «il più delle volte».

E sebbene non abbia mai assistito a violenze, la guardia di sicurezza ha detto alla corte che ha iniziato a notare graffi e ferite sul viso di Depp, mentre non ha mai visto alcun segno su Heard. «Quello che ho notato subito è che la maggior parte di questi segni si stava verificando sul lato sinistro della sua faccia (di Depp)», ha detto Connolly.

Amber Heard al processo in Virginia

«C’erano dei graffi sul suo collo. Forse un labbro grasso nell'angolo, un livido nell'orbita dell'occhio. Stava diventando più regolare. Non ogni settimana, ma stava sicuramente accadendo», ha aggiunto.

Alla giuria è stata quindi mostrata una foto scattata da Connolly durante la luna di miele di Depp e Heard nel 2013. Depp, in posa insieme alla sua ex moglie e ad altre tre persone, sembrava avere ferite visibili e «gonfiore» sul viso.

Quando gli è stato chiesto di descrivere la foto, Connolly ha indicato il «gonfiore sul lato sinistro» del naso di Depp e «sotto il suo occhio sinistro». Alla domanda su cosa pensava fosse successo, la guardia del corpo ha detto: «O ha sbattuto contro una porta, o una porta ha sbattuto contro di lui», provocando una risata dall'aula.

Giovedì, i giurati hanno anche ascoltato brevemente il manager aziendale di Depp, Ed White, che ha affermato di essere intervenuto nel 2016 per risolvere le difficoltà finanziarie di Depp, comprese le tasse non pagate e una stretta di cassa.

Johnny Depp al processo in Virginia

Quando ha incolpato Heard per un conto eccessivo che comprendeva più bottiglie da 500 dollari di vino spagnolo Vega Sicilia, gli avvocati di Heard hanno risposto con una raffica di domande sugli eccessi di spesa di Depp, inclusa la spesa di milioni di dollari per sparare le ceneri del giornalista Hunter S. Thompson da un cannone.

La corte ha ascoltato anche una testimonianza che rivelava che Elon Musk ha coperto quasi la metà della donazione dell'ex fidanzata Amber Heard all'American Civil Liberties Union (ACLU) dopo che si era impegnata a donare parte del suo accordo di divorzio multimilionario in beneficenza.

Finora l'attrice ha pagato solo 1,3 milioni di dollari dei 3,5 milioni di dollari che aveva promesso all'ACLU quasi sei anni fa, con i soldi di Musk che ne hanno ricavato una grossa fetta.

