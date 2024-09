MA QUANTO ANCORA DEVE ANDARE AVANTI ′STA STORIA CHE SU ONLYFANS MOSTRI IL CULO, TI TOCCHI LA PATATA, E DIVENTI RICCA? - BARBARA COSTA: "QUANTO ANCORA CI VOGLIONO INTORTARE CON LA NARRAZIONE CHE BASTA GIRARE QUESTI VIDEO ZOZZI E OPLÀ, HAI SVOLTATO? LA GRANDISSIMA PARTE DI CHI SI FA IL MAZZO SU ONLYFANS RIESCE A PIAZZARE I SUOI VIDEO, SE GLI VA DA DIO, A 10-15 EURO MASSIMO 20 (MA E' ORO CHE COLA...)"

Barbara Costa per Dagospia

sky bri onlyfans

Ma quanto ancora deve andare avanti ′sta storia che su OnlyFans mostri il c*lo, ti tocchi la patata, mugoli, e diventi ricca? Quanto ancora ci vorrebbero intortare con la "narrazione" che basta girare questi video zozzi, fatti in casa, e oplà, hai svoltato? Quanto deve durare la fesseria che lavorare su Onlyfans è facile, che ci vuole, fai i soldi, subito, a mazzette, e tutto ti sorride?

Ma lo vogliamo urlare o no, e senza distinguo, che la grandissima parte di chi pure sì, si fa il mazzo, su OnlyFans, riesce a piazzare i suoi video se gli va da dio a 10/15 euro, e a 20 è oro che cola??? La vogliamo accettare questa sola realtà, sì o no? Se fosse come ci miagolano tante divette OF, il mondo sarebbe ebbro di riccone! Ma dove caz*o stanno, tutte ′ste beneficiate di OF? Dove???

Non certo nei posti dove nude si selfano o girano i video da rivendere, nel 90 per cento dei casi location prese in affitto, a ore, giusto per girare! E allora, dati i 10 euro, a video, dove stanno, in loculi periferici, penso, se non a casa di mammà, perché non è vero che intascano quanto vantano, ce lo vorrebbero far credere, per posa, o perché ci credono loro, ancora, di svoltare, prima o poi! Ma quando mai! Per alcuni, può essere, sì, un secondo lavoro, che quando la ruota gira, a tuo favore, ci paghi qualche bolletta. Forse.

onlyfans creator 7

Ma non v’ha più che stufato la filastrocca di chi su OnlyFans è e fa il vincente, colui/colei che la sa più lunga, e furba, di te? E dai, OF vende un sogno sfavillante che però riscuotono in pochissimi. Una manciata di baciati dalla Dea C*lo. Così su OnlyFans, così se ti apri un profilo tuo su Pornhub. Chi riesce su queste piattaforme ha nome e cognome, e una partita IVA coi controcaz*i. Ma sono 4 gatti, diamine!!! Se tutti ce li avessero, gli stessi introiti di questi 4 gatti, si risanerebbero le finanze dello stato, e di ogni Stato!!! Su OF quello che incassi tot va in tasse alle casse di OF, e tot va in tasse allo Stato a cui dichiari quanto fatturi! A meno di evadere.

E nemmeno date credito, per favore, a chi dice che intasca cifre da favola coi video "personalizzati", a esplicita e individuale richiesta dei fan. Primo: dove stanno tutti ′sti fan imbottiti di soldi da dare a te (e a quanti altri?) creator. Secondo: coi video "personalizzati", possono richiedere somme alte le pornostar e le onlyfanser celebri, (Mia Khalifa, Sky Bri, ecc.). Casi limite. Elitari. Fuori standard.

sky bri onlyfans 1

E ancora: non date credito nemmeno a chi dice di far moneta, e tanta, coi video "particolari", di sadomaso: sulla propria pagina di Pornhub si possono postare, ma ci fai poca moneta, per il semplice fatto che ci sono furgoni di professioniste/i che lo sanno e lo fanno mille volte meglio.

O tu sei un fenomeno, del bdsm, oppure, lascia stare. Né è vero che fai soldi bdsm su OnlyFans: le regole di questo social sul bdsm sono rigidissime, e tanta roba non passa: parafilie ad esempio di lactofilia, pissing, performance di violenza estrema, e però pagatissime da adepti focosi del genere, sono bandite.

E allora, chi ce la fa, da solo, su OnlyFans, su Pornhub, come caz*o fa? E chi lo sa? Botte di c*lo, mi sa! Vediamo in Italia, vediamo chi davvero qui ce la fa. Esempi concreti. Coi soldi. Tami Tsunami. Di Milano, vero nome Cinzia. Lei sì che su OF sa come fatturare ogni cm dei suoi 150 di statura, le poppe rifatte quarta misura, e una passione per il sesso che le fa sedurre, per soldi, stuoli di peni i cui 5 mila abbonati sborsano 200 euro – prezzo base – per un suo video personalizzato. Tami dice di fatturare “80 mila euro al mese”, che a quanto pare è una media. E manco fa sadomaso.

tami tsunami 4

La signora col suo uomo se n’è andata a vivere in Svizzera. Possono tutte essere come lei? No. Altro esempio, altro conto in banca. Alan Hardyman. Emiliano, vero nome Giuseppe. Più di un anno fa, ha postato video su Pornhub, lui e una ragazza, sempre la stessa, in più lingue. In 5 mesi sono andati in cima alle views internazionali. Alan si è ritrovato famoso prima all’estero, poi da noi.

Lui nei suoi video fa tutto: attore, ideatore, regista, produttore, fa editing, montatore… e infatti è conosciuto anche col porno nome di Fucktotum. Col suo pene di 14 cm, lui recita il ruolo del nerd sfigato che però le f*ghe se le sc*pa tutte. Nonostante i risultati, Alan non sa se e quanto e come resterà nel ramo: “Con il porno non fai assolutamente i soldi facili, è un settore dove ti mangiano vivo in 2 secondi”.

