“NON BASTA PUBBLICARE FOTO IN MUTANDE PER GUADAGNARE 5MILA EURO” - ILARIA RIMOLDI, LA 25ENNE DI MONZA LASCIATA A CASA DA GARDALAND PER IL SUO PROFILO ONLYFANS, HA CAPITO TUTTO: “AL PARCO DIVERTIMENTI GUADAGNAVO 1100 EURO NETTI. HO CHIESTO DI AUMENTARMI LO STIPENDIO A 5MILA EURO PER NON PUBBLICARE PIÙ. OVVIAMENTE HANNO RIFIUTATO” – “COSA MI CHIEDONO SU ONLYFANS? VOGLIONO CONTATTO. AD ESEMPIO VIDEO, CON L'INTIMO ROSSO, PRONUNCIANDO IL LORO NOME. PORNHUB È UNIDIREZIONALE. IL MIO FIDANZATO? È GRAZIE A LUI SE PUBBLICO LE FOTO…”