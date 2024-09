27 set 2024 09:39

MA QUANTO SCOPANO ‘STI RAGAZZINI? LA CALIFORNIA BOCCIA UN DISEGNO DI LEGGE PER DISTRIBUIRE PRESERVATIVI GRATIS A SCUOLA: L'INIZIATIVA SAREBBE TROPPO COSTOSA SECONDO IL GOVERNATORE DEM GAVIN NEWSOM - LE INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMISSIBILI SONO AUMENTATE SENZA SOSTA IN CALIFORNIA (LA SIFILIDE È CRESCIUTA DEL 31% DAL 2017 AL 2021) E SONO PARTICOLARMENTE DIFFUSE TRA I GIOVANI SOTTO I 25 ANNI, LE PERSONE DI COLORE E GLI UOMINI GAY O BISESSUALI - MA LA CALIFORNIA NON HA DENARI DA BUTTARE: LO STATO PIÙ RICCO DEL PAESE PRESENTERÀ QUEST'ANNO UN BILANCIO IN DEFICIT PER 47 MILIARDI DI DOLLARI…