Estratto dell'articolo di Matteo Persivale per il "Corriere della Sera"

È meglio del serial «The Crown» la seconda puntata — uscita ieri sul Sunday Mail — delle anticipazioni del libro, attesissimo nel Regno Unito, in uscita giovedì, la biografia della principessa Catherine ( Catherine, The Princess of Wales ) scritta da Robert Jobson. Biografo dei Windsor e di Diana, Jobson è specializzato in scoop reali: fu lui nel 2005 a scoprire che Carlo aveva chiesto a Camilla di sposarlo.

Nel capitolo diffuso ieri, Jobson analizza con dovizia di particolari inediti la drammatica uscita dal Regno Unito di Harry e Meghan nel 2020, e soprattutto dell’ostilità aperta di Kate — solitamente diplomatica — verso la coppia.

Quando Harry e Meghan nel 2021 accusarono i reali di razzismo — scagionando Elisabetta e Filippo, era ovvio a chi si riferissero anche senza fare nomi: Carlo e Kate — la risposta del Palazzo arrivò rapida, in un comunicato incentrato sulla frase «i ricordi possono variare», modo elegante e non troppo ellittico per suggerire che i due stessero mentendo.

Si pensava, fino a ieri, che fossero parole di Elisabetta.

Jobson spiega che la prima versione del comunicato era più morbida, e che l’espressione vagamente minacciosa «i ricordi possono variare» fu di Catherine. Indignata ancor più di William che poco dopo fece il passo irrituale di dire durante un’apparizione pubblica «la famiglia è tutt’altro che razzista».

Sorprende, Jobson, anche quando racconta che Harry era convinto che l’idea iniziale sua e di Meghan — trasferirsi all’estero lavorando part-time per la famiglia — sarebbe stata accettata da Elisabetta.

Un errore di valutazione clamoroso, alla radice di tutto quel che è successo più tardi: Elisabetta come si sa escluse ogni ipotesi alternativa al ruolo di principe a tempo pieno, e a Londra. A quel punto Harry si trovò costretto a andare in Canada e poi in California senza titolo di altezza reale e senza più, di fatto, un reddito e un ruolo. Ruolo che ha cercato di crearsi con le interviste a Oprah Winfrey, il libro di accuse alla famiglia, e il documentario di Netflix.

[…] «the Harry problem» è una spina nel fianco del re: «Sua maestà e i suoi collaboratori sono preoccupati per quel che accadrà quando Harry finirà i soldi, vista la sua incapacità di guadagnare se non raccontando i fatti privati della famiglia».

