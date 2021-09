MA QUANTO VI PIACCIONO LE GIAPPONESINE! BARBARA COSTA: “IL CULO PIÙ MAESTOSO DEL SOL LEVANTE È QUELLO DI RAE LIL BLACK, 25ENNE DI OSAKA, IN SALITA SU PORNHUB E SITI AFFINI. NON FATE GLI GNORRI, TANTI TRA VOI LA SCELGONO COME AMICA DI ONIRICHE FANTASIE ESTREME, SE È VERO CHE I VIDEO PIÙ VISTI DI RAE SONO QUELLI A GOLA PROFONDA, CON QUEI PENI CHE LA BOCCA DI RAE SEMBRANO DISTRUGGERLA, MA POI SONO QUEI PENI A BATTERE IN RITIRATA, SVUOTATI…”

Barbara Costa per Dagospia

rae lil black tw 5

Il razzismo del caz*o giallo! Sapete cos’è? È quella legge non scritta per cui le pornostar giapponesi che sc*pano con attori non nipponici, non sc*pano i colleghi connazionali, sprezzandoli. Ma non è vero, non è così, o forse un po’ ma in maniera diversa, e comunque, scusate se devio il discorso, ma… cosa avete porno-fatto ultimamente? Su chi ha tappato il vostro dito? Per caso sui video di questa giapponesina qui? Il c*lo il più maestoso del Sol Levante oggi è il suo, quello di Rae Lil Black, 25enne di Osaka, in salita su Pornhub e siti affini.

rae lil black tw 3

Rae è tra le attrici più cercate, e infatti: dove trovare un corpo più capace di espandere i confini del sé, inondante i sensi di energia sessuale? Non fate gli gnorri, tanti tra voi la scelgono come amica di oniriche fantasie estreme, se è vero che i video più visti di Rae sono quelli a gola profonda, con quei peni che la bocca di Rae sembrano distruggerla, ma poi sono quei peni a battere in ritirata, svuotati di sperma e furore.

Rae Lil Black è nel porno dal 2018 e, come di prassi, ha iniziato aprendo un suo account su Pornhub. Ed è palese: nei suoi primi lavori il suo corpo non era come si vede – e ammira – adesso: ci ha messo mani il chirurgo su naso, viso ma soprattutto su quei seni, rifatti deliziosamente. Rae è passata al porno professionale prima in Europa e poi negli Stati Uniti. E però, lavora anche nel JAV, nei Japan Adult Video tanto diversi da quelli occidentali per tematiche e contenuti, per metodo e profitti (girano più soldi, le paghe sono mooolto più alte).

rae lil black tw 2

L’uso di pixel risponde a leggi precise, come risponde a cultura millenaria la realizzazione di pornografie a noi eccentriche. In passato le attrici giapponesi che giravano porno in patria non lo giravano con attori occidentali, perché, qualora l’avessero fatto, avrebbero ritrovato sbarrati i set nazionali. Passavano per "pornograficamente contaminate" e non è esagerato dire che finivano in una black list. Un pregiudizio pressoché scomparso, sebbene la stessa Rae Lil Black ne attenui l’estinzione.

rae lil black

Lei vive a cavallo tra due mondi – Tokyo e Los Angeles – e quindi ha patenti per spiegare che l’idea occidentale di un Giappone di sesso emancipato, è fuorviante: “Io sono nata a Osaka”, dice Rae, “e so com’è la mentalità fuori dalle metropoli: qui non vedono di buon occhio le ragazze come me, con piercing e tatuaggi e con una sessualità fluida (Rae è bisex) non riflettente coppia e famiglia composta da uomo e donna eteri”. Se parte del Giappone la pensa così, è per colpa dell’Occidente: “In passato, il sesso non etero non era stigmatizzato”.

rae lil black tw 1

Un estraneo senso del peccato è stato a forza fatto penetrare dopo la Seconda Guerra Mondiale: una assimilazione indigesta, creante pudori inediti. Se prima di rado le pornostar nipponiche passavano al porno estero, oggi Rae Lil Black disinvoltamente coniuga in sé più di una cultura porno: lei gira porno euro-americano ma pure di sesso violento propriamente giapponese, come pure numeri bondage, nella loro inclinazione shibari, e in qualità kinbaku, pregni di tensione e sfida emotiva e erotica tra chi lega e chi è legato.

Il vero nome di Rae Lil Black è Akiko, e lei ha vissuto coi suoi genitori fino all’età di 8 anni, quando i suoi sono stati entrambi uccisi dalla yakusa, la mafia giapponese. Akiko è stata adottata da una coppia di americani, Joseph e Alice Cooper, insegnanti di stanza in Giappone. In seguito sono rientrati a Los Angeles, dove la futura Rae Lil Black ha proseguito gli studi, laureandosi in Scienze Politiche. È solo dopo la laurea – e dopo un viaggio in Germania, appresso ai concerti delle band heavy metal che adora – che ha iniziato col porno.

rae lil black leolulu porn video 3

Se in Rae c’è già chi profeta la nuova Asa Akira, è fin troppo presto per dire chi questa appetitosissima ragazza diverrà (ma non un mito assoluto come Asa Akira! come pornograficamente si cucina e divora i corpi Asa… nessuna mai). Nel frattempo Rae piace, eccome: il video girato con la coppia top amatorial dei LeoLulu, in pochi giorni ha raggiunto 12 milioni di views, e non si ferma! Rae Lil Black mette le mani avanti e dice che il suo futuro è la musica, la sua rock-band, con lei da leader-batterista. Diciamola tutta: il guaio di Rae sono i suoi genitori: non sanno ciò che lei fa! Rae ha sempre vissuto a casa coi suoi, dicendo loro che lavorava vendendo sul web abiti personalizzati. Ora Rae vive a Tokyo, sì, ma fino a pochi mesi fa, la stanza dove mugolava e si esibiva nuda su OnlyFans, era la camera accanto a quella di mamma e papà.

rae lil black prima e dopo rae lil black japan porn rae lil black 2 rae lil black tw rae lil black 18 rae lil black tw 6 rae lil black tw 4 rae lil black (2) rae lil black (3) rae lil black 1 rae lil black 11 rae lil black 1 (2) rae lil black 12 rae lil black 10 rae lil black 13 rae lil black 14 rae lil black 16 rae lil black 17 rae lil black 15 rae lil black 19 rae lil black 21 rae lil black 2 rae lil black 20 rae lil black 22 rae lil black 23 rae lil black leolulu porn video rae lil black 3 rae lil black 4 rae lil black 5 rae lil black 6 rae lil black 8 rae lil black 9 rae lil black brazzers rae lil black ig (2) rae lil black ig 1 rae lil black ig rae lil black tw (2) rae lil black kinbaku (2) rae lil black kinbaku 1 rae lil black kinbaku rae lil black kindaku (2) rae lil black leolulu porn video 1 rae lil black leolulu porn video 2 rae lil black leolulu porn video rae lil black tw 1 (2)