2 set 2020 12:32

MA QUINDI AVEVANO RAGIONE GLI SVEDESI? – LE COSE NELL’UNICO PAESE EUROPEO CHE NON HA MAI FATTO IL LOCKDOWN STANNO ANDANDO BENE: SABATO SONO STATI REGISTRATI SOLO 258 CASI (IN FRANCIA 5MILA) – SE SI GUARDA AL NUMERO TOTALE DI PERSONE CONTAGIATE DALL’INIZIO DELLA PANDEMIA, STOCCOLMA HA UNA DELLE CIFRE PIÙ ALTE IN EUROPA IN BASE ALLA POPOLAZIONE: 843 OGNI 100MILA ABITANTI, MA SECONDO L’EPIDEMIOLOGO ANDERS TEGNELL È SOLO PERCHÉ SI È CREATA UNA FORMA DI IMMUNITÀ. SARÀ VERO?