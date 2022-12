MA È IL REGIME IRANIANO O L’ASSEMBLEA DEL PD? – TRE AYATOLLAH CRITICANO DURAMENTE L’ESECUZIONE DEI MANIFESTANTI MAJIDREZA RAHNAVARD E MOHSEN SHEKARI: “CHIUNQUE SIA ACCUSATO DI GUERRA CON DIO NON DOVREBBE ESSERE NECESSARIAMENTE GIUSTIZIATO”. È L’ENNESIMO SEGNALE CHE IL REGIME DI TEHERAN NON È SALDO COME UN TEMPO – INTANTO L’AGENZIA LEGATA ALLA MAGISTRATURA IRANIANA, PER SCORAGGIARE LE PROTESTE, PUBBLICA LE FOTO DELL’IMPICCAGIONE PUBBLICA DEL SECONDO MANIFESTANTE GIUSTIZIATO…

1. IRAN: TRE AYATOLLAH CRITICANO ESECUZIONE DEI MANIFESTANTI

majidreza rahnavard

(ANSA) - Un gruppo di noti ecclesiastici ha criticato duramente la recente esecuzione dei manifestanti Majidreza Rahnavard e Mohsen Shekari. "Chiunque sia accusato di 'Muharebeh' (guerra con Dio) o 'corruzione sulla terra' non dovrebbe essere necessariamente giustiziato", ha dichiarato all'Ilna un membro dell'Assemblea degli esperti ed ex capo della Corte Suprema, l'ayatollah Morteza Moghtadai, aggiungendo che secondo l'Islam tali accuse sono legate alla guerra, non agli scontri tra una o due persone. Critiche dello stesso tenore sono state mosse da altri due ayatollah.

esecuzione di majidreza rahnavard

Anche un membro dell'Assemblea del Seminario di Qom, l'Ayatollah Mohammadali Ayazi, ha dichiarato all'Ilna che la Muharebeh viene usata in tempo di guerra, non per le proteste o gli scontri di piazza, soprattutto quando i manifestanti si difendono dagli attacchi delle forze di sicurezza. "La partecipazione a qualsiasi cerimonia organizzata da questo regime tirannico è haram (religiosamente proibita) fino a quando non sospenderanno le esecuzioni", ha annunciato un altro ayatollah, Mahmoud Amjad, che è istruttore al seminario di Qom.

2. IRAN, LE AUTORITÀ PUBBLICANO LE FOTO DELL’ESECUZIONE DEL MANIFESTANTE CONDANNATO PER CRIMINI DI “GUERRA CONTRO DIO”

proteste iran

L'agenzia legata alla magistratura iraniana, Mizan, ha pubblicato sul suo sito le foto dell'impiccagione pubblica di Majidreza Rahnavard, il secondo manifestante giustiziato dalla Repubblica islamica. Nelle immagini si vede il corpo del giovane penzolare dalla gru installata sulla strada di Mashhad, dove il ragazzo avrebbe compito il crimine per cui è stato condannato a morte: l'uccisione, con arma da taglio, di due membri della milizia Basiji, nel corso delle proteste che il regime sta reprimendo con violenza. Rahnavard è stato giustiziato per crimine di «guerra contro Dio».

folla assiste all'esecuzione di majidreza rahnavard

Nelle immagini molto crude si può vedere che l'esecuzione si è svolta alla presenza di molti agenti con il volto coperto; l'area era stata transennata con blocchi di cemento, dietro ai quali si intravede un pubblico. Secondo alcuni attivisti, si è trattato di una «messa in scena» con cui il regime vuole dimostrare il sostegno della popolazione alle esecuzioni capitali di quelli che ritiene «terroristi fomentati dai nemici dell'Iran».

folla assiste all'esecuzione di majidreza rahnavard

In realtà non è chiaro chi abbia precisamente assistito al macabro evento visto che fino a poche ore fa non si sapeva neppure che Rahnavard fosse stato portato nel braccio della morte. Gli stessi famigliari non sono stati avvertiti. «Li hanno chiamato alle 7 di questa mattina (le 4:30 in Italia) e hanno detto loro di andare al cimitero Beheste Reza: abbiamo giustiziato vostro figlio e lo abbiamo sepolto», è stato il messaggio delle autorità ai parenti secondo quanto riporta l'agenzia Reuters.

IRAN: MAGISTRATURA,ACCUSE SU ESECUZIONI NON CI PREOCCUPANO

proteste iran

(ANSA) - "Siamo precisi e veloci durante i processi equi dei nostri casi giudiziari e non badiamo alle chiacchiere e alla volontà altrui. "Non siamo preoccupati di essere incolpati da nessuno". Lo ha detto il capo della magistratura iraniana, Gholamhossein Ejei. I commenti sono stati fatti in risposta al clamore interno e internazionale per la seconda esecuzione, legata alle proteste in corso in Iran, del 23enne Majidreza Rahnavard, avvenuta oggi in pubblico a Mashhad. Era accusato di aver ucciso due paramilitari delle forze Basij durante le proteste.

proteste in iran 2

Secondo quanto riferiscono i social media, la famiglia di Rahnavard ha detto di aver ricevuto una telefonata alle 7:00 di stamani con qualcuno che diceva: "Andate al cimitero sezione 66 per trovare vostro figlio sepolto".

L'avvocato Mohsen Borhani ha sottolineato che esiste un video che mostra che le forze Basijis armate hanno attaccato per prime i manifestanti, compreso Rahnavard, ma non è mai stato pubblicato.

