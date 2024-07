MA SI PUÒ VIVERE PER 42 GIORNI SENZA ACQUA? CHIEDETELO AI RESIDENTI DI ALCUNE ZONE DI CALTANISSETTA, IN SICILIA, CHE DA PIÙ DI UN MESE SONO COSTRETTI A SERVIRSI DALLE AUTOBOTTI. E I FORNITORI SENZA RITEGNO, FIUTANDO LO STATO DI NECESSITÀ, HANNO AUMENTATO I PREZZI: PER PROPRIETARI DI BAR E RISTORATORI IL SERVIZIO COSTA DA 250 A 400 EURO AL MESE – E AI CITTADINI ESASPERATI NON RESTA CHE SCENDERE IN PIAZZA…

Organizzato per oggi alle 18, in piazza Garibaldi a Caltanissetta, un presidio per «Vogliamo l’acqua». Promotore dell’iniziativa Sergio Cirlinci, uno dei residenti di contrada Niscima dove l’acqua non arriva da 42 giorni.

Moltissimi a Caltanissetta sono ormai costretti a servirsi dalle autobotti che non sempre sono disponibili e hanno anche aumentato i costi. Per proprietari di bar e ristoratori il servizio di autobotte costa da 250 a 400 euro al mese.

«All’iniziativa - spiega Cirlinci - non sono ammesse bandiere politiche e si precisa che non è contro nessuno, soprattutto non è contro questa amministrazione, che si è appena insediata, ma un tentativo, l’ennesimo, di fare squadra e cercare di dare una spinta per cercare di attenuare i disagi odierni e futuri […]».

