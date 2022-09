MA SIAMO SICURI CHE HARRY STYLES SIA TAGLIATO PER RECITARE? LA SUA PERFORMANCE NEL DRAMMA “MY POLICEMAN” È UN FLOP CLAMOROSO: IL CANTANTE SCODELLA UN’INTERPRETAZIONE SUPERFICIALE IN CUI NON RIESCE MAI A SCAVARE DENTRO IL PERSONAGGIO CHE VIVE IL DRAMMA DI ESSERE COMBATTUTO TRA L’AMORE PER UNA DONNA E QUELLO PER UN UOMO – IN COMPENSO IL FURBASTRO CONTINUA A CAVALCARE L’ONDA DEL GENDER FLUID CHE… VIDEO

Dagotraduzione da www.thedailybeast.com

my policeman 9

Ma sia sicuri che Harry Styles sia tagliato per il grande schermo? “My Policeman”, il secondo dramma consecutivo di Styles (dopo “Don't Worry Darling”), narra della pericolosa inaffidabilità dei tradizionali matrimoni eterosessuali. L'adattamento di Michael Grandage del romanzo di Bethan Roberts del 2012, presentato in anteprima al Toronto International Film Festival, soffre di una performance scarsa del suo protagonista.

my policeman 4

Styles ha una bella immagine, ma non riesce mai a entrare nel ruolo di quel ragazzo inglese degli anni ’50, intrappolato tra il suo amante e la sua ragazza. In nessun momento Styles interpreta pienamente il suo ruolo, in gran parte perché raramente c'è un momento in cui non recita in modo visibile.

my policeman 3

Styles ha carisma da vendere sul palco, ma si presenta timido e goffo in My Policeman, e non semplicemente perché il personaggio Tom Burgess lotta per nascondere i suoi desideri omosessuali. Detto questo, nessun gesto teatrale potrebbe salvare il film di Grandage, un'opera ricca di cliché.

my policeman 2

My Policeman è ambientato principalmente negli anni '50, ma ha anche una trama contemporanea che si svolge nella casa sul mare di Tom (Linus Roache) e della moglie Marion (Gina McKee). Con grande dispiacere di Tom, Marion accetta di prendersi cura di un residente colpito da ictus, Patrick Hazlewood (Rupert Everett), che condivide una relazione profonda e inizialmente misteriosa con la coppia. Più a lungo Patrick risiede in questa casa, più Tom si arrabbia. Nel frattempo, Marion esamina attentamente i diari del suo visitatore che innescano una serie di flashback.

my policeman 13

La storia d'amore clandestina di Tom e Patrick è segnata da incontri sessuali furtivi girati al rallentatore per aumentare il loro sapore focoso ma casto.

Ma Styles non è in grado di trasmettere la vita interiore di Tom e, di conseguenza, il film si basa esclusivamente su sviluppi della trama traballanti e prevedibili, messi in scena con delicatezza e intensità troppo affettate.

my policeman 11

Uno spettatore cinico potrebbe facilmente leggere “My Policeman” come l’ennesimo tentativo di Harry Styles di cavalcare il gender fluid, diventato così evidente in ogni apparizione pubblica. Indipendentemente dalle intenzioni della star, tuttavia, il film di Grandage è traballante e fa esattamente ciò che Billy Eichner e Nicholas Stoller's Bros prendono in giro: immaginare una storia d'amore gay in termini tragici ed esagerati e, sicuramente, vecchio stile.

