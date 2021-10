MA SIETE PROPRIO SICURI? – UNA SOLA SIGARETTA INQUINEREBBE QUINDICI VOLTE PIÙ DI UN’AUTO DIESEL: LO DICONO ALCUNI STUDI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO SECONDO CUI UNA "BIONDA" EMETTE UNA QUANTITÀ DI MICRO-POLVERI TRE VOLTE PIÙ ELEVATA DI QUELLA IMMESSA DALLO SCARICO DI UN'HARLEY-DAVIDSON. E LO SCARTO CON UN'AUTOVETTURA O CON UN TIR È ANCHE MAGGIORE - UN TABAGISTA CHE FUMA PER OTTO MINUTI DI FILA INQUINA DA QUATTRO A SEI VOLTE PIÙ DI UN AUTOTRENO E…

Vera Martinella per "Motori - Corriere della Sera"

Cosa contribuisce a rendere l'aria che respiriamo peggiore? Fra i tre colpevoli principali, due sono ben noti, ma uno lo conoscono in pochi. Nella poco ambita classifica degli imputati ci sono certamente gli impianti di riscaldamento, soprattutto quelli più vecchi, ad esempio quelle caldaie a gasolio che il comune di Milano ha proibito negli edifici privati da ottobre 2023. E poi, ovviamente, il traffico con le esalazioni che arrivano dai gas di scarico dei milioni di veicoli che si muovono nelle nostre città.

Tanto che puntualmente, quando l'aria si fa irrespirabile e tutti i valori-soglia di sicurezza per la nostra salute vengono superati, si ricorre ai blocchi della circolazione per tamponare l'emergenza. C'è però qualcosa che inquina più di una moto Harley-Davidson, più di un'auto a motore Diesel e persino più di un Tir: una sigaretta.

Lo hanno dimostrato diversi studi condotti negli ultimi dieci anni dai ricercatori dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano che hanno valutato, con specifiche strumentazioni e attraverso rilevazioni fatte in un box, le esalazioni emesse sia dai diversi mezzi e sia dalla combustione del tabacco.

«La sigaretta emette polveri fini e ultrafini superiori ai più grossi motori contribuendo così direttamente all'inquinamento atmosferico delle nostre città - spiega Roberto Boffi, responsabile della Pneumologia e del Centro antifumo dell'Istituto Tumori milanese -. Per eseguire le misurazioni è stato utilizzato un apparecchio portatile la cui tecnologia si basa sul principio della diffrazione laser ed è in grado di esprimere la quantità degli inquinanti PM1, PM2,5 e PM10.

Abbiamo condotto diverse sperimentazioni, i cui esiti sono stati tutti pubblicati su riviste scientifiche internazionali, e siamo giunti alla conclusione che tra i vari mezzi di trasporto, nulla emette tanto particolato quanto una sigaretta».

Statistiche alla mano, un tabagista emette una quantità di micro-polveri tre volte più elevata di quella immessa nell'aria sia dallo scarico di un'Harley-Davidson. E lo scarto con un'autovettura o con un Tir è persino maggiore: un tabagista che fumi per otto minuti di fila inquina da quattro a sei volte più dell'autotreno e da dieci a quindici volte più di un'auto con motore Diesel Euro3. Se all'inquinamento atmosferico si aggiunge quello ambientale (ogni anno in Italia si stimano 14 miliardi di mozziconi disseminati in strade, prati, spiagge e boschi, con il relativo rischio di incendi) appare evidente che i danni generati dal fumo non sono soltanto a carico della nostra salute.

«Sono una trentina le malattie, fra le più diffuse, che hanno come maggiore responsabile il fumo, attivo e passivo - ricorda Boffi -. Ci sono una dozzina di diversi tipi di cancro, malattie respiratorie e cardiovascolari, patologie dentali, delle ossa, della pelle e persino la disfunzione erettile. In tutto, sono oltre 93mila ogni anno in Italia le morti provocate dal tabacco, circa 43mila delle quali per tumore. Più di un quarto dei decessi riguarda persone ancora giovani, fra i 35 ed i 65 anni d'età. Sono tantissime le buone ragioni per smettere e i benefici, tangibili fin da subito, aumentano con il trascorrere dei giorni».

