MA SONO FESTE PER BAMBINI O MATRIMONI? ORMAI A LOS ANGELES I RICCASTRI NON SANNO PIÙ COME BUTTARE I SOLDI: OSSESSIONATI DAGLI EVENTI “INSTAGRAMMABILI” IN STILE KARDASHIAN E IN PIENA COMPETIZIONE CON GLI ALTRI GENITORI, ORGANIZZANO PARTY DI LUSSO PER I FIGLI PER LA FELICITÀ DEGLI ORGANIZZATORI DI EVENTI – C’È CHI ARRIVA A SPENDERE OLTRE 75MILA DOLLARI, MA IN MEDIA IL COSTO DI UN COMPLEANNO VA DAI 10MILA AI 40MILA DOLLARI…

DAGONEWS

feste per rich kids 4

Cento persone hanno accettato l’invito per la festa del sesto compleanno di William, che si è tenuta in un parco di Los Angeles in un pomeriggio di marzo. Alle 12.30, l'evento a tema caserma dei pompieri era in pieno svolgimento, con i bambini che provavano i loro zaini con le pompe antincendio e scendevano allegramente dagli scivoli in una grande vasca di palline personalizzate.

I preparativi per l'evento erano iniziati tre mesi prima, quando Sabrina Maldonado e Melissa Mueller di "Stay Golden Design" avevano iniziato a lavorare con la madre di William e 14 fornitori per mettere a punto tutti i dettagli.

feste per rich kids 3

La mattina della festa, i progettisti hanno installato un enorme sfondo di legno che assomigliava a una caserma dei pompieri. È stato richiesto un permesso per bloccare una strada e ricavare un parcheggio per gli ospiti e per un camper che distribuiva cibo. Gli ospiti sedevano sotto ombrelloni di tela a lunghi tavoli di legno, dipingendo camion dei pompieri in ceramica.

feste per rich kids 2

C'era un chiosco stazione di bevande e uno dei gelati. Se non tutti i dettagli sono stati apprezzati dai bambini, sono sicuramente passati sotto la lente di ingrandimento degli adulti. Ormai le feste per bambini a Los Angeles si sono trasformate in mega eventi sempre più simili a matrimoni. A volerle a ogni costo, con l’aiuto di organizzatrici che si arricchiscono grazie a questa follia generalizzata, sono ricchi genitori annoiati che approfittano delle feste dei figli per dimostrare agli altri la loro forza economica. Perché per le feste dei loro pargoli, i super ricchi possono arrivare a spendere 75.000 dollari o più, mentre la media spende tra i 10mila e i 40mila dollari.

feste per rich kids 1

Dopo la pandemia, queste mamme chiedono alle organizzatrici di eventi un perfetto compleanno “instagrammabile” che diventi fonte di invidia per altri genitori. Così si crea un'escalation in cui questi ricchi con troppi soldi si sfidano sulla pelle dei figli per creare il compleanno migliore. I più piccoli partecipano a questi eventi e per loro diventa quasi naturale iniziare a fare richieste da migliaia di dollari. Una tendenza che è stata esacerbata da vippastri come Kim Kardashian che per i figli organizza feste da mille e una notte senza badare a spese.

feste per rich kids 5