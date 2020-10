MA È SOTTO EFFETTO DI FARMACI OPPURE NO? TRUMP SI CONTRADDICE DURANTE LA PRIMA INTERVISTA TELEFONICA A "FOX NEWS" DA QUANDO HA CONTRATTO IL COVID-19 - PRIMA DICE DI NON PRENDERE NULLA, POCHI ISTANTI DOPO AGGIUNGE DI CONTINUARE AD ASSUMERE STEROIDI: “ MI SENTO PERFETTAMENTE. NON CREDO PROPRIO DI ESSERE CONTAGIOSO. HO PRESO IL VIRUS A UN EVENTO PER...” - VIDEO

Ma prende medicine oppure no? Trump si contraddice durante la sua prima intervista telefonica a Fox New da quando ha contratto il Covid- 19. «Mi sento perfettamente. Non credo proprio di essere contagioso - ha detto – Non prendo quasi nulla». Ma poi ha aggiunto: «Prendo gli steroidi, ma non sono forti. Sono in perfetta forma».

Ha detto di aver contratto la malattia a un evento per il suo candidato alla Corte Suprema o a un evento per le famiglie dei caduti della US Army, entrambi tenuti alla Casa Bianca.

Mercoledì, Trump ha pubblicato un video in cui ha detto di essersi curato con il farmaco sperimentale Regeneron. «Penso che sia stata una benedizione di Dio aver preso Il Covid. Questa è stata una benedizione sotto mentite spoglie».

Il dottor Sean Conley ha dichiarato mercoledì che Trump non presenta sintomi legati al coronavirus da 24 ore: «Dovrebbe comunque essere in isolamento. Questo è abbastanza chiaro». Un test effettuato lunedì ha rivelato che Trump ha già sviluppato gli anticorpi per il coronavirus, sollevando dubbi sulla tempistica di quando abbia contratto la malattia.

