28 set 2023 09:30

MA IN VATICANO SANNO CHI È SVETLANA KASYAN? LA CANTANTE LIRICA RUSSA CHE SI DICHIARA AMICA DI BERGOGLIO, AFFERMANDO DI “ESSERE DI CASA” A SANTA MARTA (L’ULTIMO INCONTRO, C’È STATO LUNEDÌ) VANTA UN PASSATO DA MODELLA SEXY. NEL 2017 SI SPOGLIÒ PER UN SERVIZIO AD ALTO TASSO EROTICO, PER “CONVERTIRE” I LETTORI ALL’OPERA – IL MARITO, LEONID SEVASTYANOV, PERIODICAMENTE, REINTERPRETA LE DICHIARAZIONI DEL PAPA IN CHIAVE FILO-PUTINIANA. E DA OLTRETEVERE NON HANNO MAI SMENTITO QUELLE BALLE…