LA MACINA FINISCE MACINATA – LA SOTTOSEGRETARIA GRILLINA ALLA GIUSTIZIA VIENE RICHIAMATA DALLA MINISTRA CARTABIA DOPO LE INSINUAZIONI SU GIULIA BONGIORNO: “UNA POSIZIONE ISTITUZIONALE RICHIEDE IL MASSIMO RISERBO SULLE VICENDE GIUDIZIARIE APERTE” - L’ESPONENTE M5S IERI AVEVA ATTACCATO LA SENATRICE DELLA LEGA, AVVOCATO DELLA RAGAZZA CHE ACCUSA CIRO GRILLO…

2 - CASO GRILLO, SOTTOSEGRETARIA RICHIAMATA DALLA CARTABIA

Da “il Messaggero”

«Una posizione istituzionale richiede il massimo riserbo sulle vicende giudiziarie aperte».

Così la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, incontrando la sottosegretaria Anna Macina. La pentastellata è finita al centro della polemica politica dopo aver attaccato Giulia Bongiorno per la vicenda del video di Beppe Grillo, in cui difendeva il figlio Ciro indagato per stupro.

Sarebbe grave, ha detto ieri mattina la sottosegretaria al Corriere della Sera, utilizzare la vicenda a fini politici. «Non si capisce se Bongiorno parla da difensore» o «da senatrice». Parole che hanno fatto infuriare la Lega.

Le insinuazioni della sottosegretaria Macina - è intervenuta ieri mattina una nota del Carroccio - «sono gravissime, insultanti e indegne di un membro del governo».

La Lega chiede dimissioni immediate. «Ipotizzare che il senatore Salvini abbia visto il video di Ciro Grillo attraverso l' avvocato Bongiorno - prosegue la Lega - è inaccettabile: l' imbarazzo del M5S per una vicenda così grave e che coinvolge la famiglia del loro fondatore non è un buon motivo per infangare Salvini e Bongiorno.

Salvini agirà contro il sottosegretario in tutte le sedi civili e penali». Con la Bongiorno si sono schierati ieri sia Forza Italia che Azione e Italia Viva. Palpabile l' imbarazzo dei pentastellati. Tra i pochi interventi in difesa dell' esponente di governo, quello di Vittoria Baldino, capogruppo M5S in commissione Affari Costituzionali della Camera. «La sottosegretaria Anna Macina si è limitata a sollevare legittimi dubbi su alcune dichiarazioni del senatore Salvini», dichiara in una nota.

A sera, da via Arenula la notizia della convocazione da parte del Guardasigilli. E Cartabia, appunto, in quella sede ha ricordato che «una posizione istituzionale richiede il massimo riserbo sulle vicende giudiziarie aperte».

