MACRON, FATTI UN TAMPON – IL MINISTRO DELLA CULTURA FRANCESE, FRANCK RIESTER, È POSITIVO AL CORONAVIRUS E SI È MESSO IN AUTOISOLAMENTO NELLA SUA CASA DI PARIGI – MERCOLEDÌ SCORSO HA PARTECIPATO AL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DUE SETTIMANE FA ERA A NAPOLI CON MATTARELLA E CONTE – MACRON MEJO DI BEPPE SALA: VENERDÌ ERA A TEATRO PER INVITARE I FRANCESI A NON ANDARE NEL PANICO. MA CI SONO PIÙ DI 1400 CONTAGI E 30 MORTI...

1 – CORONAVIRUS, EMMANUEL MACRON E BRIGITTE A TEATRO PER ESORTARE LA FRANCIA A USCIRE: COSA NON HANNO IMPARATO DALL'ITALIA

Da www.liberoquotidiano.it

CORONAVIRUS IN FRANCIA

La storia si ripete: in Francia stanno commettendo esattamente gli stessi errori dell’Italia. Che aveva tremendamente sottovalutato il coronavirus dopo aver riscontrato i primi casi, salvo poi rendersi conto di dover affrontare un’emergenza sanitaria senza precedenti. Adesso nel Bel Paese si sprecano gli appelli di politici, esperti e personaggi pubblici a restare a casa e ad evitare l’attività sociale per porre un freno al contagio.

brigitte ed emmanuel macron 3

Nel frattempo in Francia il presidente Emmanuel Macron e la moglie Brigitte si fanno vedere a teatro e mandano un messaggio sbagliato ai cittadini: non è vero che non bisogna modificare le proprie abitudini, vivere normalmente la propria socialità non fa altro che favorire la trasmissione del virus. La Francia se ne accorgerà presto, dato che nella giornata di domenica ha superato i mille casi positivi e si avvia ad intraprendere la stessa strada dell’Italia.

2 – MINISTRO FRANCESE POSITIVO, PRIMI MORTI IN GERMANIA

Ivo Caizzi e Stefano Montefiori per il “Corriere della Sera”

FRANCK RIESTER EMMANUEL MACRON

Il ministro francese della Cultura, Franck Riester, è risultato positivo al test del coronavirus e si trova confinato nel suo domicilio parigino, «in forma», dicono i suoi collaboratori. Riester si è sottoposto al test dopo che aveva accusato alcuni sintomi e per questo aveva annullato gli impegni del weekend, a Coulommiers, dove la prossima domenica si vota nel primo turno delle elezioni municipali, come nel resto della Francia.

franck riester1

È possibile che Riester sia stato contagiato all' Assemblea nazionale, dove sono positivi cinque deputati e due membri del personale. La scorsa settimana Riester ha trascorso molto tempo nell' aula parlamentare per presentare il suo progetto di legge sugli audiovisivi. È il primo componente del governo positivo al Covid-19.

franck riester

«Le regole per i ministri sono le stesse che vengono osservate da tutti i francesi - ha detto una fonte del governo -, valgono le stesse misure di prudenza e i "gesti barriera"», come evitare di stringersi la mano o tossire nel gomito.

CORONAVIRUS IN FRANCIA

Il punto adesso è come affrontare la questione dei contatti che il ministro ha avuto negli ultimi giorni: lo scorso mercoledì 4 marzo ha partecipato al Consiglio dei ministri con tutto il governo e il presidente Macron, il venerdì precedente Riester era alla cerimonia dei César (gli Oscar del cinema francese) e il giorno prima a Napoli, al vertice bilaterale italo-francese assieme, oltra a Macron e ai ministri francesi, al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a 11 ministri italiani e al capo dello Stato Sergio Mattarella, oltre alle delegazioni diplomatiche.

coronavirus francia 2

franck riester 2

In serata l' Eliseo non aveva chiarito se e quali misure di quarantena potrebbero imporsi per i membri del governo francese. Il caso del ministro contagiato arriva in una giornata già difficile per la Francia, con un bilancio che continua ad aggravarsi: i positivi sono 1412, dei quali 66 gravi, mentre i morti passano dai 19 di domenica a 30. Un contagiato si è registrato alla Banca centrale europea.

brigitte ed emmanuel macron brigitte macron franck riester

Dopo Italia e Francia, anche Germania e Spagna hanno superato il livello dei primi mille contagiati da coronavirus. La cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macron e il premier spagnolo Pedro Sanchez si sono attivati per affrontare l' emergenza sanitaria e le pesanti conseguenze economiche, sia a livello nazionale, sia in Europa. Il presidente belga del Consiglio europea Charles Michel ha annunciato un Consiglio straordinario dei capi di Stato e di governo che dovrebbe tenersi oggi in teleconferenza.

coronavirus francia

franck riester 2

Gli oltre 1.150 contagiati e i primi due morti in Germania (dopo il turista tedesco morto al Cairo domenica) hanno portato Merkel ad ammettere che la diffusione del virus si sta espandendo nel Paese e a ribadire che «le misure di quarantena non vanno assolutamente considerate inutili».

macron conte

Macron è impegnato a sostenere con il premier Giuseppe Conte - già nel summit di oggi - il lancio di un piano europeo con maxi stimoli di bilancio per rilanciare la ripresa, che inizialmente Germania e altri Paesi nordici consideravano non necessario. Ieri il presidente francese ha passeggiato sugli Champs Elysees a Parigi, insieme alla moglie, per dare un segnale di fiducia, ma senza stringere mani e avvicinarsi ai passanti. Gli eventi con più di mille spettatori sono stati sospesi, e la partita di Champions League tra il Psg e il Borussia Dortmund sarà disputata a porte chiuse.

brigitte ed emmanuel macron 2

Anche in Spagna forte accelerazione della crisi, con 1204 casi e 28 morti. Belgio e Olanda, confermando rispettivamente 239 e 321 contagi hanno chiarito che ormai il Covid-19 avanza anche nei Paesi Ue meno grandi.

CORONAVIRUS IN FRANCIA CORONAVIRUS IN FRANCIA coronavirus francia 1