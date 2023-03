MACRON SE NE FOTTE DELLE PROTESTE (TANTO NON POTRÀ ESSERE RIELETTO) - SONO ORE DECISIVE PER LA RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE IN FRANCIA, CHE SPOSTERÀ L'ETÀ PENSIONABILE DA 62 A 64 ANNI: IL GOVERNO NON HA LA MAGGIORANZA IN PARLAMENTO, MA POTREBBE STRAPPARE RICORRENDO ALL’ARTICOLO 49.3 DELLA COSTITUZIONE, CHE PERMETTEREBBE DI VARARE COMUNQUE LA LEGGE - MA LE PRESSIONI PER FERMARSI SONO MOLTE (E I FRANCESI, SI SA, HANNO IL VIZIO DELLA GHIGLIOTTINA...)

Estratto dell'articolo di Anais Ginori per “la Repubblica”

proteste contro la riforma delle pensioni in francia

Montagne di rifiuti, in alcuni quartieri di Parigi la spazzatura è abbandonata in strada da oltre una settimana. È uno dei tanti effetti della protesta contro la riforma delle pensioni che allunga l’età legale da 62 a 64 anni. […] Tre impianti di incenerimento alla periferia della capitale sono fermi e oltre 5.400 tonnellate di rifiuti si accumulano nelle strade. Oggi è prevista una nuova giornata di mobilitazione, con un corteo che sfilerà a Parigi.

proteste contro la riforma delle pensioni in francia 7

Sono ore decisive per la rivoluzione del sistema previdenziale che Emmanuel Macron vuole approvare. […] Dopo il via libera del Senato, la legge torna all’Assemblée Nationale. Oggi sarà esaminata in una commissione mista tra deputati e senatori per concordare una versione comune sottoposta domani alle due Camere. Sarà battaglia all’ultimo voto per l’approvazione all’Assemblée Nationale dove il governo non ha una maggioranza assoluta.

proteste contro la riforma delle pensioni in francia 5

[…] Secondo gli ultimi calcoli, mancano ancora una decina di voti. Elisabeth Borne si è mostrata ieri tranquilla: «Esiste una maggioranza che crede nel lavoro e in un sistema più sostenibile» ha detto la premier, chiamando i deputati della destra a essere «responsabili».Dietro le quinte, però, l’incertezza resta forte. L’esecutivo potrebbe ricorrere al passaggio in forze della legge con l’articolo 49.3 previsto dalla Costituzione. Uno strappo istituzionale che il governo vuole evitare. «Significa non essere riusciti a convincere, quindi sarebbe la prova di un fallimento» ha commentato Borne per cui l’ipotesi peggiore è comunque una bocciatura in aula della riforma. […]

proteste contro la riforma delle pensioni in francia 4

[…] il politologo Frédéric Dabi […] sottolinea altre due novità: la contestazione è presente anche in piccoli comuni di provincia, dove in passato si erano radunati i gilet gialli, e si registra un’adesione massiccia dei lavoratori dipendenti. Nonostante il piano dell’esecutivo sia visto da una maggioranza di cittadini come «ingiusto, inefficace e poco chiaro», osserva Dabi, esiste nel Paese una forma di «rassegnazione».

proteste contro la riforma delle pensioni in francia 2

Le opposizioni — la sinistra di Jean-Luc Mélenchon e l’estrema destra di Marine Le Pen — hanno strategie diverse. Mélenchon e il suo movimento La France Insoumise hanno condotto una guerriglia di emendamenti. «Una catastrofe democratica» sostiene il politologo Dabi che sottolinea invece la trasformazione di Le Pen «che ha indossato i panni della donna politica responsabile». La leader del Rassemblement National ha già promesso che, se arriverà all’Eliseo, cancellerà la riforma: nel suo programma per la presidenziale del 2022 aveva inserito l’abbassamento a 60 anni per smettere di lavorare, come anche Mélenchon. […]

proteste contro la riforma delle pensioni in francia 1

è cominciato ieri un altro conto alla rovescia per un appuntamento internazionale che preoccupa: mancano esattamente 500 giorni all’inizio delle Olimpiadi e la Francia tenta di rispondere a dubbi e preoccupazioni, in particolare su sicurezza e logistica dei trasporti. Dopo la pandemia, la guerra in Ucraina e il balzo dell’inflazione, gli scioperi non aiutano a scongiurare la paura di ritardi nei cantieri.

ARTICOLI CORRELATI

francia, sciopero contro la riforma delle pensioni di macron 9 francia, sciopero contro la riforma delle pensioni di macron 4 francia, sciopero contro la riforma delle pensioni di macron 2 francia, sciopero contro la riforma delle pensioni di macron 6 francia, sciopero contro la riforma delle pensioni di macron 7 francia, sciopero contro la riforma delle pensioni di macron 5 francia, sciopero contro la riforma delle pensioni di macron 8