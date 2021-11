MADONNA, CHE CENSURA! – ZUCKERBERG FA SPARIRE DA INSTAGRAM LE FOTO PORCINE CHE LA POPSTAR HA PUBBLICATO IN CUI SI MOSTRAVA A COSCE APERTE E CON LE ZINNE AL VENTO - MA LEI NON SI È ARRESA, ANZI HA RIPUBBLICATO LE IMMAGINI E SI È PURE INCAZZATA: “VIVIAMO IN UNA CULTURA CHE CONSENTE DI MOSTRARE OGNI CENTIMETRO DEL CORPO DI UNA DONNA TRANNE UN CAPEZZOLO…” - VIDEO

Qualche mese fa era accaduto a Pedro Almodóvar e al poster del suo film Madres paralelas che mostrava il seno di una madre con una goccia di latte, in quel caso Instagram aveva rimosso il post ma poi si era scusato e aveva fatto marcia indietro. Questa volta le cose non sembrano andare in quella direzione e la polemica esplode tra Madonna e il social di Zuckerberg.

Ricostruiamo: la popstar pubblica sul suo canale social, seguito da 17 milioni di follower, una fotografia che la ritrae sdraiata su un letto in calze a rete e lingerie, niente di particolarmente nuovo per Madonna che da sempre ha scelto look di questo tipo per concerti, copertine di dischi e servizi fotografici. In questo caso però l'immagine non passa il sistema di controllo di Instagram e viene rimosso in quanto mostra un capezzolo.

Allora l'artista ripubblica l'immagine (oscurando il capezzolo con un cuoricino) e attacca il social con un lungo post: "Sto ripubblicando fotografie rimosse da Instagram senza preavviso o notifica. Il motivo che hanno dato al mio manager che non gestisce il mio account è che una piccola parte del mio capezzolo è stata esposta - scrive - Mi stupisce ancora il fatto che viviamo in una cultura che consente di mostrare ogni centimetro del corpo di una donna tranne un capezzolo.

Come se quella fosse l'unica parte dell'anatomia di una donna che potrebbe essere sessualizzata. Il capezzolo che nutre il bambino. Il capezzolo di un uomo non può essere vissuto come erotico. E che dire del culo di una donna che non viene mai censurato da nessuna parte".

Madonna poi aggiunge una sorta di chiosa finale con riferimento alla giornata di Thanksgiving celebrata negli Stati Uniti: "Ringrazio di essere riuscita a mantenere la mia sanità mentale attraverso quattro decenni di censura, sessismo, discriminazione sull'età e misoginia. Perfettamente in sintonia con le bugie con cui siamo stati educati a credere che i pellegrini spezzassero pacificamente il pane con gli indiani nativi americani quando sbarcavano a Plymouth Rock. Dio benedica l'America".

