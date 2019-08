MADONNA CHE PROFEZIA – POCO PIÙ DI UN MESE FA LA CANTANTE HA PUBBLICATO “GOD CONTROL”, IL VIDEO-DENUNCIA CONTRO LA FACILITÀ CON CUI NEGLI USA SI POSSONO COMPRARE ARMI – NELLA CLIP L’ARTISTA RIPERCORRE LA STRAGE ALLA DISCOTECA "PULSE" DI ORLANDO IN CUI PERSERO LA VITA 49 PERSONE E LANCIA UN MESSAGGIO CHIARO: “SVEGLIATI E PRETENDI UNA LEGGE SULLA SICUREZZA DELLE ARMI DI BUON SENSO. LE VITE INNOCENTI DIPENDONO DA QUESTO…” (VIDEO)

DAGONEWS

Se non fosse per il fatto che le sparatorie di massa sono quasi all’ordine del giorno negli Usa, il video “God Control” in cui Madonna ripercorre il massacro del giugno di tre anni fa al Pulse, discoteca di Orlando in cui persero la vita 49 persone, sembra quasi profetico.

La cantante si è più volte schierata contro la facilità con cui nel Paese si possono comprare le armi e, annunciando il suo video su YouTube, ha scritto: «Questa è la tua sveglia. La violenza armata colpisce in modo sproporzionato bambini, adolescenti ed emarginati nelle nostre comunità.

Onora le vittime e richiedi il controllo delle armi. ADESSO. Volontari, alzatevi, fate una donazione, create dibattito. Svegliatevi e pretendete una legge sulla sicurezza delle armi di buon senso. Le vite innocenti dipendono da questo».

