MADONNA CHE RITOCCO! – ALL'"EUROVISION" DI TEL AVIV LA CANTANTE STONA DURANTE "LIKE A PRAYER", MA POSTA UN VIDEO SUI SOCIAL IN CUI LA STECCA È STATA ELIMINATA – L’INCERTEZZA VOCALE ERA STATA PIUTTOSTO EVIDENTE TANTO CHE L’ESIBIZIONE ERA STATA STRONCATA DAI CRITICI DELLA CICCONE (VIDEO: ASCOLTARE PER CREDERE)

Da "www.tgcom24.mediaset.it"

madonna 7

Per Madonna la partecipazione all'Eurovision Song Contest di Tel Aviv sembra portare più rose che spine. Dopo le polemiche politiche per i ballerini con le bandiere di Israele e Palestina, sono arrivate quelle per la qualità dell'esibizione. E non solo. Se infatti in diretta non sono sfuggite le imprecisioni vocali nell'esecuzione di "Like A Prayer", ancor meno è passato inosservato che nel video ufficiale postato da Madonna queste siano state corrette...

madonna 6

L'esecuzione incriminata è quella di "Like A Prayer", con la quale Madonna ha aperto la sua esibizione, seguita poi dal nuovo singolo "Future", in duetto con Quavo. Le incertezze vocali sono state piuttosto evidenti, tanto che alcuni media, soprattutto inglesi, sono stati impietosi nel recensire la prova.

madonna 4

E allora è venuta in soccorso la tecnologia: certo, postare sul proprio canale ufficiale di Vevo un video con un'esecuzione di un brano così infarcito di errori non sarebbe stato possibile, ma un ritocco così evidente non poteva non balzare all'occhio.

madonna 3

Tanto più che se la diretta è stata seguita da milioni di spettatori, ci sono in Rete comunque i video della stessa, senza ritocco. E fare il confronto è un attimo. La toppa è risultata così peggio del buco e non è sfuggita agli utenti della Rete che si sono scatenati in commenti al vetriolo. A volte è meglio risultare imperfetti.

madonna 2 madonna eurovision madonna eurovision 3 madonna eurovision madonna eurovision madonna madonna 1