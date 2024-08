LA MADRE DELLA BAMBINA MORTA NELL'INCIDENTE DELLA SMART A GIUGLIANO (NAPOLI) È STATA DENUNCIATA PER OMICIDIO STRADALE: L'AUTO ERA GUIDATA DAL COMPAGNO DELLA DONNA, FRANCESCO D'ALTERIO, CHE NON AVEVA LA PATENTE ED ERA STATO SCARCERATO IL GIORNO PRIMA - L'AUTO ERA OMOLOGATA PER DUE, MA A BORDO C'ERANO 4 PERSONE: A PROVOCARE IL RIBALTAMENTO POTREBBE ESSERE STATO PROPRIO IL PESO ECCESSIVO

Estratto dell’articolo di Anna Santini per www.corriere.it

francesco d'alterio

Erano in quattro in una macchina a due posti, una Smart Fortwo: una coppia con le due figlie di lei, di 16 e 8 anni. E questa mattina, poco dopo le 5, […] a Giugliano, in provincia di Napoli, l'autovettura si è ribaltata. Nello schianto è morta sul colpo la bimba più piccola, di otto anni. Si chiamava Michelle Volpe. Ricoverata all'ospedale di Pozzuoli, con ferite e fratture, la sorella sedicenne. Nello stesso pronto soccorso ma solo in osservazione, la madre.

L'IMPATTO E I RISVOLTI

A guidare l'auto era il compagno della donna, che da qualche tempo intratteneva una relazione con lei. […] è risultato privo della patente di guida e si è scoperto che l'auto in suo possesso non aveva la copertura assicurativa. Non è un caso che dopo una lunga serie di riscontri l'uomo, Francesco D'Alterio, di 47 anni, nel pomeriggio di domenica è stato tratto in arresto dai carabinieri. Risponde di omicidio stradale.

michelle volpe, la bambina di 8 anni morta nell'incidente in smart a giugliano

Si è poi saputo che solo nella giornata di sabato 24 agosto, era stato rimesso in libertà: aveva finito di scontare ai domiciliari una condanna per furto. Nel prosieguo delle indagini lo stesso capo d'imputazione è stato contestato anche alla madre delle due bambine, denunciata a piede libero. La coppia, con ogni probabilità, rientrava quindi da qualche località sul litorale dopo aver festeggiato assieme alle figlie di lei la riacquistata libertà dell'uomo.

LA SEDICENNE NEL COFANO

[…] Nel piccolo cofano posteriore c'era la ragazza di 16 anni. La bimba di otto anni era invece seduta in braccio alla madre sul sedile anteriore, senza cintura di sicurezza.

I SOCCORSI

Potrebbe essere stata l'alta velocità o una brusca manovra, ma anche il peso eccessivo di un'autovettura omologata per due persone ma sulla quale viaggiavano in quattro, ad aver causato o facilitato il ribaltamento. […]

