25 ago 2021 12:45

UN MAFIOSO DA INCANTO – UNA DELLE NIPOTI DI AL CAPONE HA DECISO DI METTERE ALL’ASTA CENTINAIA DI OGGETTI PERSONALI APPARTENUTI AL NONNO – IN TOTALE NE SARANNO VENDUTI 174, TRA CUI LA SUA PISTOLA PREFERITA, IL LETTO DELLA SUA VILLA IN FLORIDA, UN OROLOGIO DA TASCHINO IN PLATINO E DIAMANTI E MOLTO ALTRO – L’AGENZIA CHE GESTIRÀ L'ASTA: “NESSUNO SA DAVVERO COME ERA LA VITA PRIVATA DI AL CAPONE. TUTTO QUELLO CHE PROVIENE DALLA SUA VITA PERSONALE HA A CHE FARE CON..."