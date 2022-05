MAGIA, UFO E CURE MIRACOLOSE: TUTTO SULLA SETTA DEI RAMTHA, A CUI AVEVA ADERITO LA COPPIA DI PENSIONATI CHE SI È SUICIDATA A SPINELLO - FONDATA NEGLI ANNI '70 DALL'AMERICANA JZ KNIGHT, CHE DICE DI ESSERE LA PORTAVOCE DI RAMTHA, UN UMANO CHE VISSE 35.000 ANNI FA, TRA I SUOI SEGUACI CI SONO ANCHE LE ATTRICI SALMA HAYEK, SHIRLEY MACLAINE E LINDA EVANS - I MEMBRI DELLA SETTA PRENDONO PARTE A RADUNI, I CUI BIGLIETTI COSTANO UNA FORTUNA, DOVE SI FUMANO PIPE E SI BEVE VINO PER RAGGIUNGERE "L'ILLUMINAZIONE"

1 - GUERRIERI BLU, "LEMURIANI", MAGIA E UFO LA TEORIA ESOTERICA CHE SEDUCE ANCHE I VIP

setta dei ramtha

Val. DiC. Per “il Messaggero”

Guerrieri blu, simboli esoterici, insegnamenti su come usare la telepatia, citazioni del Signore degli Anelli e teorie sull'esistenza degli Ufo. Ci sono queste e molte altre stranezze nella Scuola di Illuminazione di Ramtha a cui avevano aderito i coniugi romani Paolo Neri e Stefania Platania che si sono tolti la vita sparandosi un colpo di pistola in bocca nella loro seconda casa di Spinello, in provincia di Forlì-Cesena.

la casa di paolo neri e stefania platania a spinello 4

Avevamo comprato la villetta perché una medium americana (conosciuta con il nome di JZ Knight) aveva indicato Spinello come un luogo benedetto, in cui trascorrere il giorno profetizzato dai Maya come fine del mondo: il 21 dicembre 2012. Una settantina di persone si erano trasferite lì, costruendo pozzi e serre, facendo scorte di legna, acqua e cibo, scavando bunker come rifugio. Anche i coniugi Neri ne avevano uno: si erano fatti fortificare il seminterrato. La profezia dei Maya non si è realizzata e così, negli anni seguenti, molti seguaci hanno svenduto le case.

jz knight 3

CHI È RAMTHA

Secondo questa sorta di filosofia New Age, «Ramtha visse come essere umano 35.000 anni fa sull'antico continente di Lemuria. A causa dei drammatici cambiamenti che stavano avvenendo sulla Terra, molti Lemuriani emigrarono dall'attuale Nordovest del Pacifico attraverso il Messico fino al bacino atlantico (quella che allora era Atlantide)». Ramtha parlerebbe attraverso il corpo di JZ Knight, ossia una donna bionda di 76 anni che vive a Tacoma, nello Stato di Washington e all'anagrafe si chiama Judith Darlene Hampton.

SALMA HAYEK - HOUSE OF GUCCI

Tra i suoi seguaci ci sono anche dei vip: l'attrice messicana Salma Hayek e le più anziane colleghe statunitensi Shirley MacLaine e Linda Evans. Gli insegnamenti di Ramtha «non sono una nuova religione, né costituiscono le basi di una nuova chiesa», ma «offrono una straordinaria prospettiva da cui considerare il mistero della vita».

jz knight 1

Le quattro pietre angolari della filosofia di Ramtha sono: «l'affermazione Voi siete Dio; il mandato di rendere conosciuto lo sconosciuto; il concetto che Coscienza ed Energia creano la natura della realtà; la sfida di conquistare se stessi». La Scuola di Illuminazione è frequentata da studenti di tutto il mondo, dai 6 anni in su. Tra le discipline insegnate ci sono: la guarigione con il corpo blu, il lavoro nel campo (ossia la capacità di focalizzarsi su un pensiero per creare un nuovo destino), la visione remota di passato, presente e futuro, che avrebbe permesso a due adepte di vincere un premio alla lotteria.

jz knight al raduno della setta di ramtha 1

I RADUNI

Sul sito vengono riportati articoli in cui si parla di guarigioni da gravi malattie senza trattamenti medici e di intelligenza che viaggia sugli ufo. I simboli che ricorrono - entrambi con rimandi magici - sono: il pentagramma e un triangolo con al suo interno un cerchio. I prossimi raduni in programma sono previsti per il 28 e 29 maggio a Les Llosses, in provincia di Girona (in Spagna) e a Santa Isabel, nello stato messicano di Chihuahua. La quota di iscrizione è di 150 dollari. Mentre per un evento video on demand si spende 720 dollari, più 90 euro per la traduzione dall'inglese. Insomma, la cura spirituale, secondo Ramtha, ha un prezzo; e non è nemmeno per tutte le tasche.

2 - LA PSICO-SETTA NEW AGE NATA NEGLI USA L'ILLUMINAZIONE PROMESSA DALLA MEDIUM JZ

jz knight al raduno della setta di ramtha 3

TPa per “il Giornale”

Il mondo sarebbe dovuto finire il 21 dicembre 2012. O almeno questo credevano alcuni adepti della Scuola di Illuminazione Ramtha (Ramtha' s School of Enlightenment) che hanno preso parte negli anni agli eventi organizzati a Spinello, nell'Appennino romagnolo, dalla setta americana con sede a Yelm, nello Stato di Washington. Questa doveva essere anche la convinzione di Paolo Neri e Stefania Platania, la coppia che si è tolta la vita sabato sera nel Forlivese.

doppio suicidio spinello ansa 2

Per loro e per tutti i seguaci di Ramtha, Spinello era quel «posto benedetto» che sarebbe sopravvissuto alla fine del mondo, anche se la Scuola parla di mondo che cambia, non che finisce. E Ramtha the Enlightened One, è un saggio guerriero di 35.000 anni, che durante la sua incarnazione nell'antica Atlantide aveva brillato per conquiste militari, sperimentando l'«illuminazione». Poi, nel 1977 era tornato dal passato per parlare unicamente attraverso la discussa medium americana, JZ Knight, 76 anni, ex compagna di classe del guerriero ai tempi di Atlantide.

jz knight al raduno della setta di ramtha 2

Del rapporto privilegiato con Ramtha la donna, che in realtà di chiama Judith Darlene Hampton, ha fatto una fortuna, creando una scuola, scrivendo libri e partecipando a talk show. A Spinello i suoi seguaci hanno addirittura costruito case bunker per salvarsi dalla fine del mondo. Ma cosa è la Scuola di Illuminazione Ramtha? «Un'accademia della mente, che offre ritiri e laboratori a persone di tutte le età e culture», recita il sito. Le lezioni includono bere vino, fumare la pipa e ballare musica rock 'n'roll.

jz knight 2

Per gli adepti l'ossido nitrico del vino rosso e del tabacco da pipa aiuta a facilitare i cambiamenti nel cervello. Così per JZ Knight gli studenti, seguendo vari percorsi di meditazione, possono diventare «illuminati» e alterare la realtà a loro piacimento come sciamani. Poi un giorno potranno lievitare, predire il futuro, resuscitare i morti e anche far apparire l'oro nelle loro mani. Lo scopo finale porta all'ascensione del «corpo fisico» nel «corpo di luce». Purtroppo oggi in Italia ci sono circa 500 tra psicosette e gruppi pseudo religiosi, che conquistano con promesse seducenti, per poi condurre spesso alla schiavitù.

raduno della setta di ramtha

Una stima degli adepti è difficile, ma oscillerebbero tra uno e due milioni. Tra le vittime a finire in trappola sono più uomini che le donne, nel 55 per cento dei casi professionisti. Le psicosette sono le più diffuse (41%). Ci sono poi un 30% di culti estremi, tra satanismo e spiritismo, e un 16% di sette magico esoteriche. Le vittime arrivano a subire abusi sessuali, allontanamenti da famiglie e amici e spesso un impoverimento economico che si traduce in fatturato di 8 miliardi di euro.

shirley mclaine 1 jz knight 4 linda evans 1 la casa di paolo neri e stefania platania a spinello 6 la casa di paolo neri e stefania platania a spinello 2 la casa di paolo neri e stefania platania a spinello 1 la casa di paolo neri e stefania platania a spinello 5 setta dei ramtha la casa di paolo neri e stefania platania a spinello 7 linda evans 2 shirley mclaine 2