I MAGNIFICI TRE - OGGI A CANNES È IL GIORNO DI MARTIN SCORSESE, 80 ANNI, MITO DI HOLLYWOOD CHE RIUNISCE PER LA PRIMA VOLTA I SUOI ATTORI PREFERITI, DICAPRIO E DE NIRO: IL REGISTA PRESENTA IL FILM FUORI CONCORSO “KILLERS OF THE FLOWER MOON” IN CUI I DUE ATTORI SONO IMMERSI NELL’UNIVERSO DI UNA TRIBÙ DI NATIVI AMERICANI, DETENTRICE DI UNA TERRA RICCA DI ORO NERO E, IMPROVVISAMENTE, VITTIMA DI OMICIDI E SPARIZIONI… VIDEO

Estratto dell'articolo da www.lastampa.it

killers of the flower moon di martin scorsese 7

Oggi a Cannes è il giorno di Martin Scorsese, 80 anni, regista-mito di Hollywood che riunisce per la prima volta i suoi attori preferiti, DiCaprio e De Niro. […] presenta fuori concorso «Killers of the Flower Moon».

[…] Scorsese mette assieme due dei suoi attori preferiti, Robert De Niro, 79 anni, («Taxi Driver», «Toro Scatenato», «Mean Streets»...) e Leonardo DiCaprio, 48 anni, («The Wolf of Wall Street», «Shutter Island»), in un nuovo universo, quello di una tribù di nativi americani, gli Osage, detentrice di una terra ricca di oro nero e improvvisamente vittima di omicidi e sparizioni.

killers of the flower moon di martin scorsese 5

DiCaprio interpreta Ernest Burkhart, un uomo innamorato di una nativa americana (l’attrice Lily Gladstone), che si trova invischiato in una cospirazione ordita dal magnate del bestiame William Hale, interpretato da un Robert De Niro assetato di petrolio. Un agente dell’FBI, interpretato da Jesse Plemons, viene incaricato di risolvere gli omicidi. Il regista voleva mostrare come alcuni americani «fossero in grado di razionalizzare la violenza - anche contro coloro che amavano - semplicemente dicendo: questa è la civiltà».

killers of the flower moon di martin scorsese 6

[…] La proiezione di questo movimentato film a Cannes è un simbolo forte per il cinema e le sale: Martin Scorsese aveva scelto Netflix e il piccolo schermo per la sua precedente opera, «The Irishman», con De Niro, Pacino e Joe Pesci. Anche questo nuovo film, 200 milioni di dollari di budget, porta i colori di un'azienda tecnologica, Apple. Ma il gigante della Mela ha accettato di distribuirlo nelle sale cinematografiche (il 18 ottobre in Francia), il che ha aperto le porte del Festival di Cannes, «difensore» del grande schermo. […]

killers of the flower moon di martin scorsese 4 robert de niro martin scorsese leonardo di caprio leonardo dicaprio robert de niro martin scorsese robert de niro martin scorsese leonardo di caprio

killers of the flower moon di martin scorsese 1

killers of the flower moon di martin scorsese 2 killers of the flower moon di martin scorsese 3