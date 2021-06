SE PER MANCINI LA BELLEZZA NON CONTA, PERCHE’ SI E’ STIRATO LE RUGHE? – IL CT SI RACCONTA A “SPORTWEEK”: LA MENINGITE SCONFITTA A 10 ANNI, GLI IDOLI, I RIMPIANTI, LA MALEDIZIONE DEI MONDIALI: NEL ’86 BEARZOT LO PUNI’ DOPO UNA FUGA ALLO STUDIO ’54 CON TARDELLI, NEL ’90 VICINI NON GLI REGALO’ NEANCHE 10 MINIUTI DI GIOIA, NEL ’94 LA RINUNCIA DOPO UNA LITE CON SACCHI - "HO SOGNATO CHE L’ITALIA BATTEVA 1-0 IL BRASILE. MA NON SO DOVE FOSSIMO…” (TRANQUILLO, NON ERA L’EUROPEO)