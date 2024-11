MAI FAR ARRABBIARE UN CUOCO: HA SEMPRE UN COLTELLO A PORTATA DI MANO – LO CHEF SIMONE RUGIATI È STATO DENUNCIATO PER AVER MINACCIATO I VICINI CON UN COLTELLO: I CONDOMINI DEL PALAZZO IN CUI HA SEDE IL RISTORANTE “FOOD LOFT”, IN VIA PAOLO SARPI, SI ERANO LAMENTATI DI ALCUNI RUMORI PROVENIENTI DAL LOCALE. ALLORA RUGIATI È USCITO IN STRADA E…

Lo chef Simone Rugiati, conosciuto per alcune partecipazioni a programmi televisivi tra cui L'isola dei famosi e Pechino Express, è stato denunciato per essere uscito in strada con un coltello dopo una discussione con due condomini del palazzo in cui ha sede il suo ristorante Food Loft. È successo nel quartiere di via Paolo Sarpi, in via Signorelli, intorno alle 11 di giovedì sera. Sul posto si sono precipitati, dopo la telefonata al 112, i carabinieri.

Secondo quanto è stato ricostruito, i condomini si sarebbero lamentati di alcuni rumori provenienti dal locale. A quel punto, Rugiati sarebbe uscito in strada "armato" di uno dei coltelli della sua cucina, ed è iniziata una lite verbale seguita a minacce, rivolte dal noto chef ai "vicini di casa", mentre i vicini erano affacciati al balcone.

I carabinieri, intervenuti in via Signorelli, hanno trovato lo chef molto agitato e gli hanno sequestrato il coltello, per poi denunciare Rugiati per porto d'armi e oggetti atti a offendere.

Chi è Simone Rugiati

43 anni, diplomato all'alberghiero di Montecatini Terme, ha lavorato in alcuni ristoranti della Toscana ed è apparso in tv per la prima volta a "La prova del cuoco" nel 2002. Dal 2011 ha partecipato a Cuochi e fiamme" su La7 e poi su Food Network, dove dal 2019 conduce Food Advisor. Oltre ai programmi specificatamente dedicati alla cucina, Rugiati ha partecipato anche alla settima edizione dell'Isola dei famosi, nel 2010, che lo ha reso notissimo al grande pubblico. Tra le storie sentimentali, l'ultima con Claudia Motta, ex Miss Mondo Italia.

