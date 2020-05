MAI PIÙ SENZA (MASCHERINA) – ESCLUSI RISTORANTI E BAR, MA SOLO NEL MOMENTO IN CUI SI MANGIA O SI BEVE, DOVREMO ABITUARCI A COPRIRCI SEMPRE BOCCA E NASO QUANDO SI VA IN LUOGHI PUBBLICI – LE NOVITÀ DELLA FASE DUE: MASCHERINA ANCHE DALL’ESTETISTA O DAL PARRUCCHIERE. E SE SI BAGNA CON LO SHAMPOO SPETTERÀ AL TITOLARE DARNE UNA SECONDA PULITA

Giovanna Cavalli per il “Corriere della Sera”

parrucchieri nell'era covid 19 9

Mai più (o quasi) senza mascherina. Risolto, si spera, il problema dell' approvvigionamento in farmacia, dovremo abituarci sempre di più a convivere con il rettangolino di tessuto premuto su bocca e naso. Poi è chiaro che ci sono delle circostanze in cui è proprio impossibile indossarla. O almeno non sempre.

coronavirus bar di hong kong

Va da sé che al ristorante, se all' ingresso dovremo presentarci con indosso la protezione - così come in tutti i luoghi chiusi - per forza di cose però ci sarà consentito toglierla per consumare pietanze e bevande, riponendola non si sa bene dove, certo non sulla tovaglia, ma dovremo comunque inforcarla per andare alla toilette, cercando di non toccarla troppo. O portandone una di riserva.

i parrucchieri si preparano alla fase 2 37

Situazione analoga al bar: per avvicinare alle labbra l' agognata tazzina di caffè, rigorosamente distanziati dal prossimo, sarà inevitabile scostare o rimuovere il lembo di stoffa. Idem per gustare un gelato, sperando che non sgoccioli sul mento, macchiandola irrimediabilmente.

CORONAVIRUS – FASE DUE NEI BAR

Ed è altrettanto evidente che, sulla sedia del dentista, sia per un' otturazione o per una pulizia dei denti, il paziente, protetto da occhiali e camice idrorepellente, non potrà tenerla. Sarà il medico a rafforzare il presidio sanitario, indossando sia la mascherina Ffp2 che la visiera in plexiglass.

i parrucchieri si preparano alla fase 2 6

CORONAVIRUS – FASE DUE NEI BAR 1

Altra sedia, quella del barbiere. Il cliente, con mantella e asciugamano monouso, dovrà sempre indossare la mascherina per taglio ed eventuale ritocco al colore dei capelli. Consentito toglierla per farsi radere o modellare basette e barba, che andrà lavata a casa prima dell' appuntamento. Durante l' operazione il barbiere, cui le direttive Inail suggeriscono di «conversare tramite lo specchio» e «rimanere alle spalle in tutti i casi possibili», aggiungerà alla mascherina classica anche la visiera di plexiglass.

flusso aria condizionata ristorante coronavirus cina

parrucchieri nell'era covid 19 2

Dal parrucchiere le signore porteranno la mascherina durante il taglio, la tinta e il successivo shampoo. Si macchierà, si bagnerà, ma il coiffeur ne fornirà una seconda pulita. Stesso discorso se dall' estetista si va per un trattamento al viso: l' operatrice avrà una doppia protezione, in tessuto e in plastica.

i parrucchieri si preparano alla fase 2 10 parrucchieri nell'era covid 19 6 parrucchieri nell'era covid 19 1 barbiere coronavirus parrucchieri nell'era covid 19 5 i parrucchieri si preparano alla fase 2 24