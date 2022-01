DEL MAIALE NON SI BUTTA VIA NIENTE - I MEDICI DEL MARYLAND HANNO TRAPIANTATO SU UN UOMO, PER LA PRIMA VOLTA AL MONDO, IL CUORE DI UN MAIALE GENETICAMENTE MODIFICATO - IL PAZIENTE NON AVEVA ALTRE OPZIONI: "O MORIRE, O FARE QUESTO INTERVENTO" - FINORA I TENTATIVI DI SOSTITUIRE UN ORGANO UMANO CON QUELLO DI UN ANIMALE SONO FALLITI QUASI SUBITO, MA "SE FUNZIONE, CI SARA' UNA SCORTA INFINITA DI QUESTI ORGANI"

Dagotraduzione dal Guardian

Trapianto di un cuore di maiale

Per la prima volta al mondo, i medici dell’Università del Maryland hanno trapiantato il cuore di un maiale geneticamente modificato in un paziente umano nell’ultimo, disperato, tentativo di salvargli la vita.

I medici hanno raccontato ieri che, tre giorni dopo l’intervento altamente sperimentale, il paziente stava bene, anche se è troppo presto per sapere se l’operazione ha avuto successo. Ma il trapianto segna un passo avanti nella ricerca decennale per utilizzare gli organi degli animali come salvavita. I medici hanno detto che il trapianto ha dimosrato che un cuore di animale geneticamente modificato può funzionare nel corpo umano senza un rigetto immediato.

Bartley Griffith con il paziente David Bennett

Il paziente, David Bennett, 57 anni, tuttofare, sapeva che non c’era alcuna garanzia che l’esperimento avrebbe funzionato, ma non aveva altre alternative perché non era idoneo per un trapianto umano. «O morire o fare questo trapianto. Voglio vivere. So che è un colpo nel buio, ma è la mia ultima scelta» ha detto Bennett il giorno prima dell’intervento.

Lunedì, Bennett respirava da solo mentre era ancora collegato a una macchina cuore-polmone per aiutare il suo nuovo cuore. Le prossime settimane saranno critiche: Bennett si riprenderà dall'intervento chirurgico e i medici monitoreranno attentamente come sta andando il suo cuore.

Negli Stati Uniti c’è un'enorme carenza di organi umani donati per il trapianto, il che ha spinto gli scienziati a cercare di capire come utilizzare gli organi animali. L'anno scorso, ci sono stati poco più di 3.800 trapianti di cuore negli Stati Uniti, un numero record, secondo la United Network for Organ Sharing (Unos), che sovrintende al sistema di trapianti della nazione.

Trapianto di un cuore di maiale 2

«Se funziona, ci sarà una scorta infinita di questi organi per i pazienti che soffrono», ha affermato il dottor Muhammad Mohiuddin, direttore scientifico del programma di trapianto da animale a uomo dell'università.

Ma i precedenti tentativi di tali trapianti – o xenotrapianti – sono falliti, soprattutto perché i corpi dei pazienti hanno rapidamente respinto l'organo animale. In particolare, nel 1984, Baby Fae, un neonato, è vissuto 21 giorni con il cuore di un babbuino.

David Bennett con la sua famiglia

I chirurghi del Maryland hanno detto che la differenza questa volta era che avevano usato il cuore di un maiale che era stato sottoposto a modifica genetica per rimuovere uno zucchero nelle sue cellule che è responsabile di quel rigetto d'organo iperveloce.

«Penso che si possa caratterizzare come un evento spartiacque», ha detto il dottor David Klassen, ufficiale medico capo del trapianto nel Maryland.

Tuttavia, Klassen ha avvertito che è solo un primo passo provvisorio per esplorare se questa volta lo xenotrapianto potrebbe finalmente funzionare.

David Bennett con la sua famiglia 2

Diverse aziende biotecnologiche stanno sviluppando organi di maiale per trapianti umani; quello utilizzato per l'operazione di venerdì proveniva da Revivicor, una sussidiaria di United Therapeutics.

La Food and Drug Administration (FDA), che sovrintende agli esperimenti di xenotrapianto, ha consentito l'intervento chirurgico in quella che viene definita un'autorizzazione di emergenza di "uso compassionevole", disponibile quando un paziente con una condizione pericolosa per la vita non ha altre opzioni.

Lo scorso settembre, i ricercatori di New York hanno condotto un esperimento suggerendo che questi tipi di maiali potrebbero essere promettenti per i trapianti da animale a uomo. I medici hanno temporaneamente attaccato il rene di un maiale a un corpo umano deceduto e lo hanno osservato iniziare a funzionare.

Il trapianto nel Maryland porta il loro esperimento al livello successivo, ha affermato il dottor Robert Montgomery, che ha condotto quell'esperimento presso la NYU Langone Health.

CUORE DI MAIALE

«Questa è una svolta davvero notevole», ha detto in una nota. «Come destinatario di un trapianto di cuore, io stesso con una malattia cardiaca genetica, sono entusiasta di questa notizia e della speranza che dà alla mia famiglia e ad altri pazienti che alla fine verranno salvati da questa svolta».

Sarà fondamentale condividere i dati raccolti da questo trapianto prima di aprire l'opzione a più pazienti, ha affermato Karen Maschke, ricercatrice presso l'Hastings Center, che sta aiutando a sviluppare raccomandazioni etiche e politiche per i primi studi clinici nell'ambito di una sovvenzione dell’Istituto Nazionale della Salute.

«Precipitarsi a fare trapianti da animale a uomo senza queste informazioni non sarebbe consigliabile», ha detto Maschke.

IL CUORE DI MAIALE IMPIANTATO NEI BABBUINI

L'intervento chirurgico venerdì scorso è durato sette ore e si è svolto all'ospedale di Baltimora. Il dottor Bartley Griffith, che ha eseguito l'intervento chirurgico, ha affermato che le condizioni del paziente - insufficienza cardiaca e battito cardiaco irregolare - lo rendevano non idoneo per un trapianto di cuore umano o una pompa cardiaca.

Griffith aveva trapiantato cuori di maiale in circa 50 babbuini in cinque anni, prima di offrire l'opzione a Bennett.

«Stiamo imparando molto ogni giorno con questo gentiluomo», ha detto Griffith. «E finora, siamo felici della nostra decisione di andare avanti. E lo è anche lui: oggi ha un gran sorriso stampato in faccia».

Anche le valvole cardiache di maiale sono state utilizzate con successo per decenni negli esseri umani e il figlio di Bennett ha detto che suo padre ne aveva ricevuto una circa un decennio fa.

«Si rende conto dell'entità di ciò che è stato fatto e si rende davvero conto dell'importanza di ciò», ha detto David Bennett Jr di suo padre. «Non poteva vivere, o poteva durare un giorno, o poteva durare un paio di giorni. Voglio dire, a questo punto siamo nell'ignoto».