DEL MAIALE NON SI BUTTA VIA NIENTE! - UN TEAM DI RICERCATORI ISRAELIANI HA SVILUPPATO UN ORGANO IBRIDO MAIALE-UMANO, CHE SERVIRÀ PER I TRAPIANTI - FINORA I TENTATIVI DI IMPIANTARE PARTI DI ALTRI ANIMALI NEL CORPO UMANO SONO FALLITI PER VIA DEI RIGETTI. PERCHÉ ALLORA QUESTA VOLTA DOVREBBE ANDARE MEGLIO? SECONDO GLI STUDIOSI A CAUSARE PROBLEMI SONO I RIVESTIMENTI DEI VASI SANGUIGNI. PER QUESTO...

Dagotraduzione dal Jerusalem Post

Maiali

Un team di ricercatori israeliani ha sviluppato un organo di maiale con vasi sanguigni “umani”, ideato per supportare la carenza di organi disponibili per il trapianto. Il dottor Shahar Cohen, del Beilinson Hospital, ha spiegato che i tentativi di impiantare organi animali in un uomo sono stati molti, ma nessuno finora è andato a buon fine per via dei rigetti acuti.

A scatenare i rigetti sono principalmente i rivestimenti interni dei suoi vasi sanguigni, perché sono il punto di contatto tra l’organo trapiantato e il corpo del ricevente. «Abbiamo cercato un modo per produrre un rivestimento alternativo che non causasse rigetto» ha detto Cohen al Jerusalem Post.

Maiali 3

Per questo il team di Cohen ha rimosso il rivestimento dai vasi sanguigni dei maiali e lo ha sostituito con un rivestimento «più amichevole» per il sistema immunitario umano.

«Invece di distruggere l'intero organo, prendiamo di mira solo una parte dell'organo, la parte più importante», ha spiegato Cohen. «Rimuoviamo lo strato interno di vasi sanguigni del maiale e lo sostituiamo con uno “strato umano”, umanizzando così i vasi sanguigni dell'organo e generando un organo ibrido, un organo di maiale con vasi sanguigni umanizzati. Questo è il modo per superare la barriera agli organi dei suini negli esseri umani».

Maiali 2

Il team ha scelto di utilizzare le cellule della placenta perché la placenta è «l'organo ideale che collega due esseri umani e svolge un ruolo chiave nel mantenere la connessione tra madre e feto».

Il metodo è stato finora provato con successo in un certo numero di organi: cuore, polmoni, fegato, reni, pancreas e arti, ha detto Cohen. Gli esperimenti fino ad ora sono stati ex-vivo, cioè fuori dal corpo. I risultati del lavoro del team sono stati pubblicati questa settimana nel prestigioso “Rapporto scientifico” pubblicato da Nature Research.

Shahar Cohen

I ricercatori hanno in programma di eseguire i loro primi trapianti di organi ibridi negli animali e in circa cinque anni Cohen spera che possa essere eseguito il primo trapianto umano.

La carenza di organi disponibili per il trapianto è un problema cronico a livello globale. Negli ultimi decenni, non c'è stato alcun importante passo avanti nell'aumento dell'offerta e il numero di persone in lista d'attesa è alto e in continua espansione. Secondo l'organizzazione Donate Life, circa 8.000 americani muoiono ogni anno in attesa di un trapianto.

maialini

«Riteniamo che il nostro approccio renderà questa realtà il prima possibile», ha detto Cohen al Post. «Il nostro obiettivo è cambiare il mondo e cambiare il volto della moderna medicina dei trapianti». «Vogliamo eliminare la lista d'attesa e avere una scorta illimitata di organi disponibili per il trapianto e un futuro con meno farmaci anti-rigetto negli esseri umani in modo che abbiano meno effetti collaterali e meno problemi legati alla soppressione immunitaria».

«Abbiamo un percorso chiaro per capire come raggiungere questo traguardo», ha continuato Cohen. «Penso che saremo in grado di raggiungere questa visione».