La Guardia costiera italiana è intervenuta per prestare assistenza alla Louise Michel, la nave battente bandiera tedesca finanziata da Banksy, che ha soccorso nelle ultime ore 130 migranti. Vista la pericolosità della situazione, la Guardia costiera ha inviato sul posto una motovedetta classe 300 di Lampedusa che ha imbarcato le 49 persone ritenute più vulnerabili, ovvero 32 donne, 13 bambini e 4 uomini a completamento dei nuclei familiari. Anche il cadavere dovrebbe essere portato sulla terraferma.

La nave di Banksy soccorre barcone alla deriva

La nave Louise Michel, finanziata dall’artista britannico Banksy, aveva soccorso stanotte un barcone alla deriva con 130 persone a bordo nel Mediterraneo. I membri dell'equipaggio avevano distribuito giubbotti di salvataggio ai migranti e avevano segnalato su Twitter che a bordo c'era una persona morta.

La nave - che prende il nome da un’anarchica femminista francese del XIX secolo, Louise Michel, ed è decorata con i graffiti dell’artista britannico - è partita il 18 agosto dal porto spagnolo di Borriana, vicino a Valencia e prima dell’ultimo soccorso aveva già recuperato 89 persone nel Mediterraneo centrale, tra cui 14 donne e due bambini.

Gli appelli via Twitter

Prima dell'intervento della guardia costiere italiana, l'imbarcazione di Banksy ospitava 219 migranti e 10 membri dell’equipaggio e aveva lanciato un appello alla guardia costiera italiana e alle forze armate maltesi per un pronto intervento.

La nave non è stata più in grado di andare avanti a causa del sovraffollamento. La Louise Michel aveva lanciato anche altri SOS via Twitter per denunciare la situazione insostenibile a bordo: « L’equipaggio è riuscito a mantenere stabile la Louise Michel per quasi 12 ore. I nostri nuovi amici ci hanno detto che hanno già perso 3 di loro nel loro viaggio. Con il cadavere nella nostra unica zattera di salvataggio, sono 4 le vite perse a causa di Fortress Europe... e stiamo ancora aspettando».

Sea Watch cambia rotta e prende di mira l’Unione Europea

La prima a muoversi in soccorso della nave di Bansky è stata la Sea Watch 4 che con un tweet ha preso di mira il silenzio dell’Unione Europea: « Poiché la Louise Michel non è in grado di manovrare mentre è alle prese con un altro disperato salvataggio, la Sea Watch 4 - (che si trova) ancora ad oltre 4 ore di distanza - ha cambiato rotta per assisterla. Il motivo? Perché le autorità europee negano l’assistenza ancora una volta. La Ue si vergogni!».

