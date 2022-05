9 mag 2022 10:18

MALA PARATA /2 - CHE UMILIAZIONE PER PUTIN: MENTRE I RUSSI STAVANO PER ASSISTERE AL DISCORSO DI “MAD VLAD” DALLA PIAZZA ROSSA PER IL GIORNO DELLA VITTORIA, ALCUNI HACKER HANNO COLPITO LE TV DEL PAESE, INSERENDO UN MESSAGGIO CON SCRITTO “NELLE TUE MANI C'È IL SANGUE DI MIGLIAIA DI PERSONE IN UCRAINA E DEI LORO BAMBINI ASSASSINATI. LA TV E IL GOVERNO TI MENTONO”