16 giu 2022 11:01

MALAGROTTA IN FUMO! - LE FIAMME NELL'IMPIANTO DEI RIFIUTI SONO SOTTO CONTROLLO MA ORA A ROMA È RISCHIO NUBE TOSSICA - CIRCA 60 VIGILI DEL FUOCO HANNO LAVORATO TUTTA LA NOTTE PER DOMARE L'INCENDIO NELLA DISCARICA DIETRO CUI C'E' L’OMBRA DEL DOLO - VERTICE IN CAMPIDOGLIO PER CERCARE NUOVI SBOCCHI PER LA SPAZZATURA DELLA CAPITALE - LE SCUOLE SONO STATE CHIUSE PER 48 ORE - VIETATO IL CONSUMO DI CARNE E VERDURE PER UN RAGGIO DI 6 KM DALL’AREA DELL’INCENDIO… - VIDEO