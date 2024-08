12 ago 2024 10:06

MALASANITA' ED E' SUBITO ALDILA' – È STATO UN CLAMOROSO ERRORE MEDICO A PROVOCARE LA MORTE DI CARLA RAPARELLI: LA 71ENNE HA RICEVUTO IL SANGUE DESTINATO A UN ALTRO PAZIENTE IN UNA CLINICA TORINESE - LA DONNA SI ERA SOTTOPOSTA A UN INTERVENTO AL CUORE, IL DECORSO POST OPERATORIO NON DESTAVA PREOCCUPAZIONE. POI L’IMPROVVISO PEGGIORAMENTO PER IL SANGUE NON COMPATIBILE RICEVUTO CHE LE HA SCATENATO UNA REAZIONE AUTOIMMUNITARIA – ORA UN INFERMIERE E UN MEDICO DOVRANNO RISPONDERE DI OMICIDIO COLPOSO E…