MALATO DI INFLUENCER – IL NIGERIANO “HUSHPUPPI”, CHE ESIBIVA ROLLS ROYCE E BLING BLING SU INSTAGRAM A 2 MILIONI E MEZZO DI FOLLOWERS, ERA UN TRUFFATORE! – È STATO ARRESTATO A DUBAI E GLI SONO STATI SEQUESTRATI PIÙ DI 40 MILIONI DI DOLLARI IN CONTANTI. IL SUO VERO LAVORO? CON LA SUA GANG ORCHESTRAVA TRUFFE MILIONARIE VIA MAIL E STAVA PUNTANDO A FREGARE 100 MILIONI DI STERLINE A UN CLUB DELLA PREMIER LEAGUE – VIDEO

Francesco Giambertone per il “Corriere della Sera”

hushpuppi

Sotto la foto dell'ennesima Rolls Royce della collezione, esibita con molto orgoglio e poca classe ai suoi 2 milioni e mezzo di follower, Ray «Hushpuppi» - nato 37 anni fa in Nigeria come Ramon Olorunwa Abbas, e fino a oggi invidiato riccone di Instagram - a inizio giugno aveva scritto una mezza profezia sul suo destino: «Grazie Dio per tutte le benedizioni della mia vita: continua a far vergognare chi aspetta che sia io a finire nella vergogna».

arresto di raymond abbas aka hushpuppi

Ma quando la chiami, la rovina arriva. L'uomo che vestiva solo Gucci e Louis Vuitton, viveva a Palazzo Versace a Dubai, frequentava calciatori e chef e si muoveva con Ferrari e jet privati, ossessionato dall'hashtag #allmine, «tutto mio», pochi giorni dopo quel post ha preso un aereo con destinazione Chicago, sola andata, con le manette ai polsi: estradato negli Stati Uniti con l'accusa di riciclaggio e frode informatica.

raymond abbas aka hushpuppi 2

Hushpuppi su internet aveva due vite: una ostentata e un'altra segreta.

La seconda gli è costata l'arresto, insieme a una dozzina di altri nigeriani con cui avrebbe orchestrato truffe milionarie via mail ai danni di aziende e persone di mezzo mondo, compresi gli Stati Uniti: nei covi di lusso collegati ad Hushpuppi e ai suoi complici gli agenti hanno sequestrato - oltre a 40 milioni di dollari in contanti (esatto: in contanti), auto e orologi - quasi 50 cellulari e una ventina di pc.

Erano quelli gli strumenti del vero lavoro della gang di Abbas, tra cui c'è almeno un altro rich kid di Instagram - Olalekan Jacob Ponle, 29 anni, detto «Mr Woodbery».

raymond abbas aka hushpuppi 21

Usavano il cosiddetto «schema della mail di business», qui da noi «truffa del Ceo»: gli hacker entrano nelle mail professionali di chi lavora nella finanza e gestisce molti soldi, ne studiano clienti e modalità, e poi si fingono manager conosciuti che hanno bisogno urgentemente - per lavoro, o per motivi personali - di un grosso invio di denaro.

Nel 2019 l'Fbi ha registrato «frodi per oltre 3,5 miliardi di dollari» con questi metodi, sviluppati «al 90% - scrive la Bbc - in Africa occidentale»: il dipartimento del Tesoro Usa ha inserito 79 nigeriani nella lista dei cybercriminali più ricercati.

raymond abbas aka hushpuppi 3

Hushpuppi e i suoi, che aprivano e chiudevano conti in tutto il mondo trasformando i bonifici in cash o bitcoin, tra gli altri avevano sottratto quasi 1 milione a uno studio legale di New York e 15 milioni a un istituto finanziario internazionale.

Puntavano - ha scritto l'Fbi - «a una truffa da 100 milioni di sterline a un club della Premier League». Nel loro settore erano i più bravi. Peccato non poterlo mostrare a nessuno.

raymond abbas aka hushpuppi 7 hushpuppi e la borsa versace raymond abbas aka hushpuppi 13 hushpuppi hushpuppii da versace raymond abbas aka hushpuppi 12 raymond abbas aka hushpuppi 11 raymond abbas aka hushpuppi 14 raymond abbas aka hushpuppi 10 raymond abbas aka hushpuppi 15 raymond abbas aka hushpuppi 9 raymond abbas aka hushpuppi 17 raymond abbas aka hushpuppi 16 raymond abbas aka hushpuppi 22 raymond abbas aka hushpuppi 8 hushpuppi hushpuppi fa shopping da gucci raymond abbas aka hushpuppi raymond abbas aka hushpuppi 1 raymond abbas aka hushpuppi 3 raymond abbas aka hushpuppi 18 raymond abbas aka hushpuppi 5 raymond abbas aka hushpuppi 6 raymond abbas aka hushpuppi 4

raymond abbas aka hushpuppi 19 raymond abbas aka hushpuppi 20