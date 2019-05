MALEDETTA PRIMAVERA – PER VEDERE UNO SCAMPOLO DI SOLE BISOGNA ANCORA ASPETTARE: QUESTA SETTIMANA SARÀ ANCORA CARATTERIZZATA IN GRAN PARTE DALL'INSTABILITÀ METEOROLOGICA CON PIOGGE DIFFUSE E ANNUVOLAMENTI INTENSI, MA GIÀ DA VENERDÌ IL MIGLIORAMENTO INIZIERÀ A FARSI SENTIRE…

Dopo una primavera caratterizzata in gran parte da freddo, pioggia e temporali, il bel tempo sta finalmente tornando per impossessarsi definitivamente dell'Italia. Grazie alla tanto attesa rimonta dell’Anticiclone delle Azzorre, infatti, nei prossimi giorni vedremo il ritorno di condizioni di tempo più stabile sulla Penisola con temperature in progressivo rialzo fino a livelli decisamente più estivi.

Per vedere i primi sprazzi di estate però bisogna pazientare ancora un po'. Questa settimana infatti sarà ancora caratterizzata in gran parte dall'instabilità meteorologica con piogge diffuse e annuvolamenti intensi ma già da venerdì il miglioramento inizierà a farsi sentire a partire dalle regioni settentrionali per estendersi nel corso del fine settimana anche a quelle centrali.

Sarà il preludio a un inizio di giugno all’insegna di ampie schiarite, del sole e progressivamente anche del caldo, soprattutto al Nord, sulla Toscana e sulla Sardegna.

Secondo le ultime indicazioni dei modelli di calcolo meteorologici, da questa prima fase estiva però potrebbero essere escluse le regioni del meridione. Anche se l’Anticiclone delle Azzorre tenterà di stabilizzarsi gradualmente su tutta l'Europa Occidentale a partire dalla Spagna e dalla Francia, infatti, nei primi giorni di giugno potrebbero rimanere escluse alcune zone ancora ai margini di questa rimonta e quindi più esposte all'arrivo di correnti fresche settentrionali. Come conseguenza tra il 2 e il 7 giugno al sud sarà ancora possibile tempo instabile accompagnato da pioggia o locali temporali.

In pratica avremo una Italia spaccata in due con sole prevalente al centro nord e in Sardegna e nuvolosità diffusa con piogge al sud, soprattutto nelle aree interne e sul versante adriatico.

Tutta colpa di una perturbazione che resisterà all’Anticiclone stabilizzandosi proprio sul Mar Ionio per diversi giorni, portando condizioni instabili accompagnate localmente anche da frequenti temporali e grandinate. Nonostante questo, però, il freddo invernale sembra ormai un ricordo visto che le temperature aumenteranno ovunque toccando anche i 27-29 gradi al nord. Sarà solo un assaggio di quello che accadrà a metà mese quando la fase estiva interesserà tutto il territorio nazionale con valori termici che aumenteranno giorno dopo giorno.

