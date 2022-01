CIAK, MI GIRA - “SCREAM” STRAVINCE IN AMERICA CON 30 MILIONI DI INCASSO NEL WEEKEND, SUPERANDO “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”, SECONDO CON 20 MILIONI NEL WEEKEND MA PRIMO IN TUTTO IL MONDO CON 1 MILIARDO E 600 MILIONI DI DOLLARI. IN ITALIA, MENTRE SI DISCUTE DI BERLUSCONI PRESIDENTE (SAREBBE LA GRANDE RESURRECTION DELLA COMMEDIA ALL’ITALIANA!) E NON TI CHIAMA IL MOSTRO DI SCREAM PER CHIEDERTI IL SANGUE, MA VITTORIO SGARBI, VINCE LA SETTIMANA ANCORA UNA VOLTA PROPRIO “SPIDER-MAN”… - VIDEO