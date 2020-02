LA MALEDIZIONE DEI KERCHER – IL PADRE DI MEREDITH, JOHN, È MORTO: TRE SETTIMANE FA ERA STATO TROVATO VICINO ALLA SUA CASA DI LONDRA CON UN BRACCIO E UNA GAMBA ROTTA, AVEVA 77 ANNI - IL MISTERO: QUEL GIORNO C’ERA MOLTA NEBBIA, JOHN È STATO TROVATO A TERRA E NON SI RICORDAVA NIENTE DI QUELLO CHE È SUCCESSO – LA POLIZIA NON HA ANCORA UN’IPOTESI, POTREBBE ESSERE STATO COINVOLTO IN UN INCIDENTE OPPURE…

John Kercher, il padre di Meredith, è morto in ospedale tre settimane dopo un episodio misterioso su cui sta indagando la polizia inglese. Tre settimane fa era stato trovato vicino all’ingresso della sua casa, a Croydon, con molte ferite tra cui un braccio e una gamba rotta. Aveva 77 anni. A dare la notizia The Sun con cui l’uomo aveva a lungo collaborato come giornalista.

Un vicino di casa spiega che quel giorno c’era la nebbia, John era in un negozio dall’altra parte della strada. A un tratto la gente è uscita dal negozio e lui era a terra e non si ricordava niente. La polizia parla di «morte inspiegabile». Il sergente Steve Andrews della polizia di Londra dice: «Nonostante diverse investigazioni fatte, sentiti diversi testimoni, esaminati filmati di telecamere, non siamo stati ancora in grado di capire come si sia ferito. teniamo aperte tutte le ipotesi, compresa quella che sia stato coinvolto in un incidente. Chiunque abbia visto o sappia qualcosa ci contatti». Una delle spiegazioni è che potrebbe essere stato investito da un’auto poi fuggita.

Un nuovo episodio tragico, dunque per la famiglia tristemente famosa per l’uccisione della figlia Meredith, a Perugia, il 1 novembre 2007, ancora senza colpevoli, eccezion fatta per Rudy Guede, che sta finendo di scontare il carcere dopo la condanna per concorso in omicidio. John era separato già allora dalla moglie Arline, con cui oltre a Meredith, ha altri due figli, Lyle e Stephanie. Tutti sono stati molte volte a Perugia per seguire le fasi delle indagini e il processo. Sempre ha colpito la compostezza e la dignità con cui hanno affrontato un dramma enorme. «Lo abbiamo amato tantissimo e ci mancherà moltissimo», afferma la famiglia in una nota sulla morte di John.

