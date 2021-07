Da https://www.tgcom24.mediaset.it

Paura per Gaetano Curreri, leader degli Stadio, il quale è svenuto durante un concerto a San Benedetto del Tronto. Quando stava per esibirsi nelle ultime canzoni il cantante ha accusato il malore. Lo spettacolo è stato immediatamente sospeso per permettere al personale del 118 di soccorrere Curreri. Il cantante è stato subito trasportato all'ospedale per i dovuti accertamenti.

Gaetano Curreri, 69 anni, stava per eseguire un bis, un suo cavallo di battaglia, ovvero "Piazza Grande" dell'amico Lucio Dalla. A un certo punto non è più riuscito a leggere il testo della canzone dal leggìo e si è accasciato. I suoi amici e compagni musicisti lo hanno abbracciato al volo. Alcuni medici presenti tra il pubblico sono immediatamente saliti sul palco per i primi soccorsi e poi la corsa all'ospedale Mazzone di Ascoli Piceno.

Un problema cardiaco - E' di origine cardiaca il malore accusato da Gaetano Curreri. Il leader degli Stadio è ricoverato nell'Unità di terapia intensiva cardiologica dell'ospedale Mazzoni di Ascoli dove i medici si sono riservati la prognosi.

Gli Stadio attraverso Facebook hanno fatto sapere che Curreri è ricoverato in terapia intensiva in condizioni stabili. Non è la prima volta che Curreri si sente male sul palco. L'1 marzo del 2003, durante uno show ad Acireale per il carnevale, venne colpito da un ictus. Fortunatamente un medico tra gli spettatori notò un cambiamento nel suo timbro di voce, che è uno dei sintomi dell'ictus. Ricoverato all'ospedale Garibaldi di Catania Curreri riuscì a ristabilirisi del tutto.

